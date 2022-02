El PSOE de Jaén denuncia otro "duro golpe" al Hospital de Segura al dejarlo la Junta "sin Hematología y Otorrino"

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía "ha dejado al Hospital de la Sierra de Segura sin Hematología y Otorrino", lo que supone "otro duro golpe a la cartera de especialidades" de este centro.

Así lo ha indicado el parlamentario Jacinto Viedma, quien ha añadido que a este "recorte" se suma la "derivación masiva" de los pacientes de la comarca "hasta una clínica privada de Córdoba, a más de 200 kilómetros de sus casas", para poder ser intervenidos en el área de Traumatología. De ahí que haya apuntado que es otra especialidad que "está en la cuerda floja" en este hospital.

"Estos son los gravísimos recortes de Moreno Bonilla a la sanidad pública en la Sierra de Segura y éste es el cambio a peor que ha traído la Junta de derechas. El PP se está cargando un hospital que funcionaba de manera ejemplar cuando lo heredó", ha afirmado en una nota.

Al hilo, ha afeado al consejero de Salud, Jesús Aguirre, "que no se acercara la semana pasada a visitar el Hospital de Segura y escuchar de primera mano las reivindicaciones de los profesionales y los pacientes".

En su opinión, "no quiso acudir al hospital a pesar de estar tan cerca". "Se ve que le dio un poco de miedo dar la cara ante todas esas personas que están sufriendo el deterioro de la sanidad pública por culpa de su gestión", ha apostillado.

Para Viedma, "esto no es lo peor", ya que "en vez de exigir a la Junta que dé marcha atrás a estos recortes y que refuerce las especialidades y los servicios del Hospital, "los alcaldes y alcaldesas del PP se dedican a tapar las vergüenzas de la gestión" autonómica.

"Se dedican a intentar ocultar estos recortes y a decir que todo funciona maravillosamente bien en el hospital y en la atención primaria de la comarca, como si los vecinos y vecinas no estuvieran sufriendo en primera persona el hundimiento del sistema sanitario público", ha dicho, no sin lamentar que el PP no está defendiendo el interés general y "sólo se defiende a sí mismo".

En este punto, ha subrayado que los hombres y mujeres de la Sierra de Segura "saben perfectamente que desde el pasado verano el hospital no tiene profesionales de Hematología y de Otorrino", por lo que tienen que ser atendidos en otros centros de la provincia.

De igual modo, los pacientes de Traumatología "saben perfectamente que tienen que irse a Córdoba para ser operados", en unos desplazamientos que en algunos casos superan los 200 kilómetros "a pesar de que podrían ser intervenidos en la provincia". "Desplazamientos innecesarios, molestias y gastos para las familias", ha apostillado.

Además, en clave de atención primaria, la ciudadanía de esta comarca también está padeciendo "el colapso de los centros de salud, con citas a largo plazo, falta de profesionales, déficit de pediatras y consultorios donde los médicos han tenido que reducir sus horas de atención porque la Junta los envía a atender a varios municipios".

"Así resuelve la Junta los problemas: escurriendo el bulto, descargando su responsabilidad sobre los profesionales sanitarios y condenándoles a una sobrecarga de trabajo", ha concluido el dirigente socialista.