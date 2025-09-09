PSOE de Jaén exige la dimisión de Villamandos tras el "varapalo" del Consejo de Universidades por el Grado de Biomédica

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha exigido la "dimisión inmediata" del consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, tras la decisión del Consejo de Universidades, órgano colegiado del Ministerio de Ciencia y Universidades, de aprobar la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Jaén (UJA). Latorre ha calificado esta resolución como un "varapalo" para la Junta de Andalucía y ha asegurado que "corrige la agresión" cometida contra la institución académica, además de "enmendar la plana al Gobierno de Juanma Moreno" y "hacer justicia con la UJA".

En una nota, el dirigente socialista ha calificado de "intolerable" la actitud de la Junta en este proceso. Además, ha subrayado que el pronunciamiento del Consejo de Universidades supone "un varapalo sin precedentes" al Ejecutivo andaluz, al que ha reprochado haber denegado en dos ocasiones la implantación del Grado, "a pesar de los sólidos argumentos académicos que lo avalaban".

Al hilo de lo anterior, ha criticado que Moreno "lo único que ha hecho es hacer perder un año a la UJA", al tiempo que ha reprochado que "ha perjudicado a una universidad pública que había hecho bien sus deberes y que podría haber empezado a impartir el Grado este mismo año". Por este motivo, ha exigido "la dimisión inmediata" del consejero Villamandos.

El líder socialista ha admitido estar "muy contento" por esta noticia y ha agradecido al Ministerio y al Consejo de Universidades "que hayan puesto las cosas en su sitio". Además, ha dado la enhorabuena al rector, a la comunidad universitaria y a la Plataforma "que tanto han luchado por frenar este ataque".

"Frente a una Junta de Andalucía y un Moreno que amenazan a las universidades públicas, que sólo piensan en abrir universidades privadas y que quieren que los jóvenes paguen hasta 40.000 euros por estudiar un Grado, el Gobierno de España apuesta por Jaén, apuesta por esta Universidad, defiende la educación pública y va a ser siempre garante de la igualdad de oportunidades para los jóvenes", ha apostillado.