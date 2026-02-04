El PSOE de Jaén exige a la Junta que "deje de asfixiar" a la UJA y cumpla ya con una "financiación justa"

Archivo - África Colomo en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que "cumpla de una vez" con la Universidad de Jaén y "garantice de inmediato una financiación justa y suficiente" para que pueda afrontar con garantías su crecimiento y sus retos de futuro.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la secretaria de Universidad del partido, África Colomo, quien ha denunciado que el Gobierno autonómico "mantiene la asfixia financiera" sobre la institución académica al "no cumplir" el modelo pactado con las universidades públicas.

Por ello, ha asegurado que "el PSOE no sólo va a estar vigilante, sino que va a apoyar en todo momento las reivindicaciones de la UJA y las movilizaciones que pueda acordar la plataforma en defensa de los intereses de la provincia".

"Moreno Bonilla lleva casi cinco años intentando estrangular a las universidades públicas y, especialmente, a la Universidad de Jaén. Hace promesas que después no cumple; asume compromisos que quedan en papel mojado y el tiempo pasa sin que la UJA tenga los recursos que necesita para seguir avanzando. No nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha destacado.

Colomo ha lamentado que la Junta de Andalucía "no esté a la altura de la ambición estratégica que está demostrando la UJA", una universidad pública joven "pero que se ha ganado una reputación nacional e internacional", especialmente en áreas vinculadas a las ingenierías o la informática.

"Por desgracia, Moreno Bonilla no cree en la UJA. Y prueba de ello fue su negativa a que el Campus de Linares impartiera Ingeniería Biomédica, otra injusticia de la Junta que afortunadamente pudo ser reparada por el Gobierno de España", ha comentado.

Así las cosas, ha asegurado que el PSOE "va a seguir, como siempre, del lado de la Universidad de Jaén, del rector y su equipo directivo, de la comunidad universitaria y de la plataforma" porque, según ha recalcado, "con la UJA no se juega".

"Moreno y el PP tienen clara su prioridad: extender las universidades privadas como setas en detrimento de las públicas. Pero nuestra prioridad también está clara: poner pie en pared y decirle a la Junta que las universidades públicas y la UJA no se tocan", ha concluido.