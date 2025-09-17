El PSOE de Jaén pide recuperar toda la actividad en Vadillo-Castril y la Junta afirma que trabaja para mejorar su oferta

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha pedido a la Junta de Andalucía que "recupere al cien por cien la actividad" del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril, situado en Cazorla; mientras que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha afirmado que se trabaja para adaptar los cursos a las necesidades actuales y "hacerlos mejores".

La situación de este centro se ha analizado este miércoles en el Parlamento andaluz a través de la pregunta que ha formulado en comisión el diputado socialista Jacinto Viedma, para el que presenta un panorama "muy preocupante".

Al respecto, ha indicado que en 2025 "no ha habido ninguna oferta formativa de educación ambiental no reglada", cuando este centro llegó a tener algunos años "hasta 50 cursos", de entre 20 y 60 horas lectivas, con la participación de casi 1.000 alumnos en sus dos convocatorias de primavera-verano y otoño.

Ha añadido que el ciclo formativo que se imparte en Vadillo-Castril ha contado este año "con más de 200 solicitudes" para un total de 60 plazas. Sin embargo, "solo hay matriculados 47", debido a que se han jubilado 5 profesores de formación ambiental "y la Junta no ha sacado la oferta de empleo público y no se está atendiendo la tasa de reposición".

Así las cosas, ha reclamado a la Junta que recupere toda la formación no reglada y que atienda esa tasa de reposición del personal jubilado, además de pedir "lealtad institucional" hacia el Ayuntamiento de Cazorla, ya que "no fue invitado" a la reciente inauguración.

El parlamentario del PSOE, finalmente, ha resaltado que el centro de Vadillo-Castril es un "referente de la formación ambiental en España", galardonado en 2019 en los Premios Medio Ambiente de Andalucía en la categoría de Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.

Ha explicado que tiene tres líneas de trabajo: formación ambiental, con enseñanza reglada (el ciclo formativo sobre Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural) y no reglada (oferta de cursos de temáticas ambientales que han dejado de impartirse); campañas de sensibilización ambiental y acciones de experimentación, esto último en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del CSIC y de un protocolo en materia de cambio climático.

ESFUERZO

Por su parte, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha asegurado que se trabaja para que "el Centro de Capacitación y Experimentación de Vadillo-Castril siga siendo ese centro referente".

Al respecto y tras aludir a las 47 plazas que hay actualmente en el ciclo formativo, ha defendido el "esfuerzo tremendo" realizado por el Ejecutivo autonómico en Formación Profesional. A ello ha sumado la "reorganizacion" que se está llevando a cabo en la formación no reglada, "adaptando los cursos para hacerlos mejores y de mayor calidad".

"Veníamos con una serie de cursos repetidos y repetidos durante años que ya no ofertaban la realidad de las necesidades actuales para los alumnos y para los profesores que los realizan", ha explicado García, quien ha precisado que 2022 fue el año con más acciones "con 56 cursos, 1.056 alumnos y más de 3.300 horas formativas".

En este punto, ha recalcado que se está "trabajando, precisamente, para dotar a ese centro de Vadillo-Castril de mayores herramientas formativas que permitan, no mantenerse en esos 1.000 alumnos y en esos 56 cursos, sino aumentarlos".

Una labor que se está haciendo "de la mano del equipo técnico", según la consejera, quien, con respecto a la plantilla, ha dicho que "está cubierta" tanto por la parte de su departamento por de la Consejería de Desarrollo Educativo.