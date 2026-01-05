PSOE Jaén presentará iniciativas en el Parlamento para mejorar la situación del profesorado de Audición y Lenguaje

Reunión del PSOE con el profesorado de Audición y Lenguaje - PSOE

El PSOE de Jaén llevará al Parlamento andaluz iniciativas en forma de preguntas y Proposiciones no de Ley (PNL) para recoger "las necesidades del profesorado de Audición y Lenguaje" que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales.

El parlamentario Jacinto Viedma ha denunciado la "nefasta gestión" de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Desarrollo Educativo respecto a este colectivo. Viedma ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión con la Plataforma de Profesores de Audición y Lenguaje de la provincia de Jaén, donde han trasladado al Grupo Parlamentario "la situación que están sufriendo en los centros educativos".

Una de las representantes Isabel Segura ha explicado que la principal reivindicación es la voluntariedad de los puestos de Audición y Lenguaje. "Nosotros adquirimos por concurso de traslado la plaza en un centro y después se nos está obligando a atender dos, tres o equis centros, dejando alumnado sin atender o con los tiempos mínimos", ha detallado.

En este punto, ha reclamado "tiempo y recursos" para poder ejercer sus funciones, tanto en materia de prevención como de intervención con alumnado de necesidades específicas y educativas especiales. Por su parte, Isidoro Real ha apuntado que éste es un colectivo que trabaja "de manera vocacional" con un perfil de alumnado muy significativo, siendo conscientes de que "faltan recursos humanos".

"Sólo hay que comparar la estadística de maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Esperamos que con la ayuda de todos consigamos que este alumnado reciba la educación que necesita de ambos ámbitos, de PT y de AL", ha dicho.

La profesora Carmen Gómez también ha advertido que los puestos específicos, por ejemplo de lengua de signos, "están como desactualizados", porque hay muchas personas que están en ese perfil y sin embargo ya no hay alumnado con discapacidad auditiva. "Pedimos la revisión de esos puestos para sacarlas como vacantes si no tienen alumnado y que haya una buena selección y asignación de ese proceso de regulación para entrar en esas bolsas tan específicas", ha concluido Gómez.