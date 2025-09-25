PSOE de Jaén rechaza en Bruselas el recorte de la PAC: "no es admisible debilitarla en un momento complejo para Europa"

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado en el Parlamento Europeo su rechazo al recorte planteado en el nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) y ha subrayado que "no es admisible debilitarla en un momento tan complejo para Europa".

Así lo ha indicado el senador socialista José Latorre en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, donde ha defendido que no se rebaje el presupuesto de la PAC y que se articulen políticas "para garantizar un nivel de vida justo para los agricultores y ganaderos".

En este sentido, ha destacado que España "ha marcado su posición" respecto a la propuesta de la Comisión Europea de recortar un 20 por ciento la PAC, una posición de rechazo que no es la única y que secundan otros 20 países de la Unión, según ha informado el PSOE jiennense.

"Nos oponemos a ese recorte. No es admisible debilitar la PAC en un momento tan complejo para Europa", ha asegurado Latorre, quien ha recordado que agricultores y ganaderos afrontan muchos retos, entre ellos "el aumento de los costes de producción y la competencia de las importaciones de terceros países".

En este punto, ha afirmado que "es imprescindible defender el principio de reciprocidad y las cláusulas espejo", es decir, que "todo aquello que exigimos a nuestros agricultores también debemos exigírselo a los que exportan a Europa".

El representante socialista ha recalcado la importancia de proteger a agricultores y ganaderos. "Porque contribuyen a la seguridad alimentaria, porque es de justicia social y porque asegura el relevo generacional, que es un grave problema que tenemos que combatir y solventar con políticas públicas eficientes", ha concluido.