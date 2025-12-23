El PSOE de Jaén rechaza la venta de activos de La Laguna en Baeza y reclama al Ayuntamiento que los exija a la Junta

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Baeza, Lola Marín, interviene en el pleno. - PSOE DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha rechazado la venta de activos de la Hacienda La Laguna, en Baeza, anunciada por la Junta de Andalucía y ha reclamado al Ayuntamiento que se niegue también a esa enajenación y "pida enérgicamente que le transfiera los activos no vinculados a la formación, cumpliendo así el convenio firmado en 2018".

"Mientras no lo hagan, no podemos confiar en su palabra y menos en la de la Junta. Vamos a estar enfrente de quien quiera vender esta joya patrimonial de Baeza", ha afirmado este martes en una nota el parlamentario socialista Víctor Torres.

Tras finalizar el pleno municipal en el que se ha abordado este asunto, ha recalcado que fue la propia consejera de Empleo, Rocío Blanco, "la que dijo en el Parlamento andaluz que hay un expediente de desafección para la posterior enajenación de la Hacienda La Laguna" y, de hecho, "así consta en el Diario de Sesiones y en la videoteca del Parlamento".

"Hoy tanto el PP como Baeza Merece Más han intentado salvar las vergüenzas de Moreno Bonilla y de la Junta. Hoy se han puesto del lado de la Junta en lugar de ponerse del lado de Baeza y La Laguna", reprochado.

Torres ha considerado que la consejera "debería haber venido a Baeza a pedir perdón y a decir que se equivocó". Pero eso no ha ocurrido y el PP no es de fiar porque, a unos kilómetros de esta ciudad, está "el ejemplo de la Residencia de Tiempo Libre de Siles, también joya patrimonial y recurso turístico que la Junta ha vendido".

"El Complejo de La Laguna no se va a vender porque el PSOE de Baeza y el Grupo Parlamentario lo vamos a impedir, lo mismo que logramos que no se cerrara la Oficina de Turismo de Baeza", ha manifestado.

Por su parte, la portavoz socialista, Lola Marín, ha asegurado que el PSOE "está aquí para defender el interés de Baeza y que La Laguna no se venda", de manera que "el beneficio de todas las instalaciones sea para los baezanos".

Enfrente, según ha lamentado, hay un equipo de gobierno que lo único que hace es "ponerse del lado de quien pretende perjudicar a esta ciudad". Por ello, ha exigido al alcalde y a sus concejales que "reconsideren su postura y unan fuerzas con el PSOE para defender lo que es de todos y de todas".

Marín ha recalcado que la pretensión de la consejera es la venta de La Laguna y, ante este hecho, el PSOE quiere "ofrecer herramientas al Ayuntamiento para decirle a la Junta que no se va a vender ni un metro cuadrado, porque es patrimonio, mejoría y esfuerzo de Baeza y de Puente del Obispo".

Al respecto, ha explicado que hay un protocolo de actuación por el que se cederían las instalaciones al Ayuntamiento para que el beneficio de su explotación "recayera de nuevo en sus legítimos propietarios, que son los baezanos".

Sin embargo, el alcalde se ha puesto "muy nervioso, no dejaba intervenir a la oposición, ha estado continuamente interrumpiendo, no dejando que pudiéramos explicar cuál es la realidad". "Lo único que ha hecho es atacar a quienes estamos pretendiendo ayudarlo a defender lo nuestro", ha concluido.