PSOE de Jaén registra iniciativas parlamentarias para conocer las acciones de la Junta para paliar daños por el temporal

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha registrado un centenar de iniciativas parlamentarias para conocer las actuaciones que la Junta de Andalucía ha realizado o tiene previsto realizar para paliar los daños del temporal en la provincia.

El secretario general, Juan Latorre, ha explicado que en esas iniciativas se pregunta por la situación de 16 carreteras específicas de titularidad autonómica afectadas por las borrascas; por los caminos rurales, que presentan "una situación dantesca", por infraestructuras de servicios públicos como la educativa o instalaciones deportivas.

"En definitiva, queremos que la Junta concrete cómo va a llevar el dinero a los municipios de la provincia para paliar los daños", ha afirmado este viernes antes de participar en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista.

Latorre ha apuntado que el temporal ha causado graves daños en el territorio jiennense y "requieren de una respuesta inmediata de todas las administraciones", según ha informado el PSOE.

Al hilo, ha destacado que el Gobierno de España "ya lo ha hecho", con un presidente, Pedro Sánchez, que visitó el lunes Villanueva de la Reina y que al día siguiente, en el Consejo de Ministro, aprobaba la declaración de zona gravemente afectada para Andalucía y Jaén. A ello ha sumado que la próxima semana habrá un decreto que ampliará esta iniciativa con medidas más concretas.

"El Gobierno de certidumbre y confianza a la ciudadanía; ha dado la cara durante el temporal y la va a seguir dando hasta el final", ha asegurado, no sin añadir que esto es lo que se quiere "del resto de administraciones públicas, también de la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha recordado que hace una semana el PSOE de Jaén pidió la activación del decreto de ayudas de la Junta a los municipios para paliar daños y que "una semana después, por fin, el consejero anunció ayer esa activación".

"Desde el PSOE defendemos la unidad, pero también la coordinación y la lealtad institucional, especialmente con los alcaldes y alcaldesas", ha manifestado al respecto Latorre.

A su juicio, "nadie entendería que, con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros, no se pusieran encima de la mesa medidas concretas para paliar esta situación".

Finalmente, el responsable socialista ha aprovechado para reiterar su agradecimiento una vez más a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios por su trabajo para afrontar una grave situación de emergencia. También ha trasladado "especialmente un mensaje de apoyo" a alcaldes y alcaldesas de la provincia, que "una vez más han vuelto a demostrar que están al pie del cañón".