El PSOE de Jaén subraya que el Gobierno está volcado "en garantizar el derecho a la vivienda"

La diputada socialista Ana Cobo. - PSOE

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha subrayado este viernes que el Gobierno de España está "totalmente volcado en garantizar el derecho a la vivienda" y está impulsando medidas "para que el acceso a un hogar digno pueda ser asequible para familias y jóvenes".

Así lo ha indicado en una nota la diputada socialista Ana Cobo, quien ha afirmado que los esfuerzos "se están centrando en levantar este quinto pilar del Estado de Bienestar, que se sume así a la sanidad, la educación, las pensiones y la Ley de Dependencia".

"Que la vivienda sea un derecho para todos y no un negocio al alcance de unos pocos, que es lo que pretende el PP de Feijóo y lo que hace el PP allí donde gobierna, como ocurre con Moreno en Andalucía", ha declarado.

Al hilo, ha explicado que este Gobierno aprobó la primera Ley de Vivienda para contar con un marco legislativo que contemplara el impulso a la vivienda pública, la limitación del precio del alquiler, la protección del inquilino y la seguridad jurídica del arrendador. A continuación, presentó el Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, "una movilización de recursos sin precedentes en esta materia".

A ello ha sumado que el Ejecitivo ha puesto en marcha acciones como el Bono de Alquiler Joven o más recientemente Casa 47, la entidad estatal de vivienda "que viene a potenciar la vivienda pública y a blindar su función social".

Además, en estas últimas semanas se está trabajando en nuevas medidas para intervenir en el mercado con el objetivo de evitar subidas de precios en la renovación de alquileres, atajar fraudes en los arrendamientos de temporada e impedir abusos en los alquileres de habitaciones.

"En definitiva, hay toda una batería de actuaciones en estos años que convierten al Gobierno de Pedro Sánchez en el Gobierno que más está haciendo por mejorar la situación de la vivienda en nuestro país. Estamos empezando, se están poniendo en marcha actuaciones muy importantes y es cuestión de tiempo que podamos ver los resultados", ha resaltado.

Frente a ello, ha aludido a un modelo alternativo del PP que ya se conoce, porque lo practican siempre que gobiernan, y que consiste "en promover la especulación y el negocio para que unos pocos ganen dinero a costa de lo que debería ser un derecho".

"Con el PP nunca se va a garantizar la función social de la vivienda, nunca se va a avanzar en el cumplimiento de este derecho constitucional; con el PP sólo se garantiza un escenario ideal para fondos buitre y especuladores", ha concluido.