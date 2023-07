PSOE y Junta se echan la culpa de los cortes de agua en Fuensanta (Jaén) por no ejecutar las obras en el Quiebrajano

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Junta de Andalucía se han echado mutuamente la culpa de que no estén ejecutadas las obras de los sistemas Víboras Quiebrajano, lo que ya ha ocasionado que lleguen las primeras restricciones de agua en la provincia de Jaén con cortes diarios en el suministro de agua Fuensanta de Martos (Jaén), desde las 21,00 horas a las 7,00 horas.

La parlamentaria Mercedes Gámez ha exigido en la Comisión de Agricultura que la Junta de Andalucía que ejecute "cuanto antes" las obras de los sistemas Víboras y Quiebrajano, que "llevan tres años paralizadas por capricho del PP en la Junta de Andalucía".

Por su parte, la consejera, Carmen Crespo, ha indicado que estas obras, declaradas en 2020 de interés de la comunidad, corresponden a un proyecto que llevaba "paralizado desde 2005" y en la actualidad se trabaja ya en su licitación.

"Estamos empezando todas las obras que ustedes no hicieron", ha dicho Crespo a la parlamentaria socialista, al tiempo que ha señalado que desde la Junta ya se están en ello, "en la licitación, con los tiempos que establezca la Ley de Contratos.

En este punto, ha manifestado que lo único que se encontraron al llegar al Gobierno fue un protocolo suscrito en 2005 de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo urbano del agua coorespondiente a la provincia de Jaén y el Quiebrajano.

A partir de ahí, la Junta en 2020 declaró las obras de interés de la comunidad, obras que no se pueden declarar de emergencia, porque como ha subrayado, es algo que no se puede hacer cuando ya hay acuerdos previos suscritos.

Gámez ha reclamado a la consejera en la Comisión de Agricultura del Parlamento que "ejerza sus competencias", porque ambas obras fueron declaradas de interés de la comunidad autónoma y por tanto "son su responsabilidad, establecida en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Aguas".

Ejecutar esas obras de mejora es, según Gámez, "la garantía de abastecimiento para la capital y otros once municipios a los que sirve el Quiebrajano", entre ellos el de Fuensanta de Martos, que con sus manantiales no se puede abastecer a la población.

"Si esta obra no está hecha, hay agua que no sale del grifo, como está pasando ya en Fuensanta con cortes todas las noches, porque sus manantiales no son suficientes para abastecer a toda la población. Y esto es responsabilidad de la Junta por no haber realizado la obra de mejora del Quiebrajano", ha dicho Gámez.

La parlamentaria ha incidido en que ambas actuaciones estaban contempladas en el primer decreto de sequía de la Junta en 2020, decreto que la Junta asegura que esté ejecutado al 75 por ciento.

Así las cosas, Gámez ha afeado al PP que dijera que ésta iba a ser "la legislatura del agua" y ha añadido que "para el PP, el agua sólo sirve para hacer demagogia política".

Por su parte, la consejera ha afeado a la parlamentaria socialista que el Gobierno de España no dé impulso a los proyectos de la presa de Siles y de la Cerrada de la Puerta, por lo que ha instado a Gámez a "defender" a la provincia de Jaén que "se encuentra parada" por la sequía y a trabajar por impulsar estos dos proyectos "gobierne quien gobierne".

Como respuesta, Gámez ha indicado que la presa de Siles y la Presa de la Cerrada de la Puerta "son realidades del Gobierno de España, que están incluidas en los planes y en las que ya se está trabajando desde la Confederación Hidrográfica", la primera con las concesiones de riego y la segunda con el preceptivo estudio de viabilidad.

A esto le ha sumado el convenio firmado con la Diputación en abril de este año por importe de 2,9 millones de euros para la mejora del Quiebrajano, un sistema en el que la Junta "sigue sin iniciar las obras". "Inícielas, porque si no, seguirá sin haber agua en los grifos de Fuensanta", ha concluido Gámez.