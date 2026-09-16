PSOE-A lamenta el "desastre absoluto" del inicio del curso escolar: "Demuestra que no se está en lo importante"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha calificado de "desastre absoluto" la gestión de la Junta en el inicio del curso escolar. Márquez ha enumerado diferentes críticas por parte de docentes interinos, padres, madres y otros profesionales de cara a la comparecencia prevista en la Cámara andaluz de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo.

"Ellos nunca tienen culpa ni responsabilidad de nada, la consejera de Educación todo el rato confrontando con Pedro Sánchez, criticando al gobierno de España, pero no resolviendo los problemas que tienen los andaluces", ha destacado este miércoles en una rueda de prensa en la cámara andaluza.

Márquez ha puesto el foco en el "lío" con las adjudicaciones de los docentes interinos, a la par que ha expresado que "han recibido bastantes peticiones de madres y padres" sobre la situación en colegios con las necesidades educativas especiales.

"Había un sindicato que publicaba esta semana, por ejemplo, en el caso de la provincia de Huelva, que el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado más del 44% y que no se están poniendo los recursos por parte de la administración para que estos niños tengan el acompañamiento que necesitan", ha explicado.

Asimismo, la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista ha señalado que estarán presentes en el Pleno de la cámara de este jueves un representación de las escuelas rurales en Conil de la Frontera (Cádiz). "No sé si ustedes saben que han cerrado cinco de los seis centros, cinco de las seis escuelas que había", ha insistido.

Márquez también se ha hecho eco de la situación del transporte escolar en Jaén. "Hay un lío en la adjudicación de los contratos, la Junta no ha adjudicado seis licitaciones y eso está suponiendo que haya más de 1.600 alumnos en estos momentos en la provincia de Jaén sin transporte escolar, 56 rutas sin servicio y lo más lamentable, ayer se produjo un accidente de tráfico", ha explicado.

"Un desastre absoluto que demuestra que no se está en lo importante, que no se está en la tarea del arranque del curso escolar dando respuesta a lo que merecen los alumnos, las familias y los docentes", ha concluido.