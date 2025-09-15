El PSOE lamenta que la "mala gestión" del PP en Pozoblanco (Córdoba) le cueste 158.826 euros a las arcas municipales

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Pozoblanco (Córdoba) ha lamentado este lunes que, "una vez más, la mala gestión instalada en el Ayuntamiento" de la localidad, con el gobierno municipal del PP, "lleve a la merma de las arcas públicas tras una sentencia firme que condena al Consistorio al pago de 158.826 euros a una empresa que realizó servicios para el Ayuntamiento".

De hecho, según ha señalado en una nota el portavoz del PSOE en el Consistorio pozoalbense, Rafael Villarreal, "no es la primera sentencia condenatoria a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento, por lo que esperemos que los responsables políticos asuman su error y no dirijan su mirada hacia otro lado o culpen a terceros, algo a lo que están acostumbrados".

La sentencia ha sido emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba y resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Monsecor, mediente el que reclama al Ayuntamiento una indemnización por la prórroga forzosa del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

Se trata de "un contrato firmado en 2016 y que la empresa prestó en régimen de prórroga forzosa desde 2021 hasta 2023, sin que el Ayuntamiento fuese capaz en ese espacio de tiempo de sacar los pliegos correspondientes para no incurrir en este hecho y poder licitar y adjudicar un nuevo contrato". Como recoge la sentencia, "la empresa estuvo prestando el servicio siete años después de que el contrato quedase resuelto y más de tres desde la oposición a cualquier prórroga por parte de la empresa".

Vilarreal ha asegurado que "no es un caso nuevo, en reiteradas ocasiones se le viene pidiendo a los equipos de gobierno liderados por Santiago Cabello (PP) que agilicen los trámites para que no se llegue a estos extremos y las empresas puedan demandar al Ayuntamiento y la respuesta siempre es la misma, la gestión es eficiente. Aquí tenemos una muestra más de que de eficiencia andan limitados y lo peor es que los desmanes de esa mala gestión los paga la ciudadanía de Pozoblanco".