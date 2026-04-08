El PSOE-A liderado por Montero renueva a seis cabezas de lista y mantiene a Márquez por Huelva y Aguilar por Málaga

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, al inicio de la reunión de la Interparlamentaria regional socialista. A 10 de enero de 2026 en Alcalá de Guadaíra (Foto de archiv - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz que lidera María Jesús Montero como secretaria general va a renovar de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo a seis de sus ocho cabezas de lista respecto a los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, de modo que sólo repiten como números uno en relación a la anterior cita con las urnas la vicesecretaria general, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.

Así se desprende de los nombres que han aprobado este miércoles las Comisiones Ejecutivas Provinciales en el marco del proceso de conformación de candidaturas que el PSOE-A ha iniciado esta semana con la celebración, primero, de las Asambleas Locales, y que concluirá el próximo viernes, 10 de abril, cuando está previsto que se reúnan la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité Director, máximo órgano de la federación andaluza entre congresos, para dar 'luz verde' a los nombres acordados. La ratificación definitiva correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas.

La secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, quien este miércoles ha reivindicado la "democracia interna" de su partido para conformar sus listas y ha apelado a la "unidad", toma el relevo de Juan Espadas como aspirante a la presidencia del Gobierno andaluz y como cabeza de cartel por la provincia de Sevilla, al frente de una lista en la que el secretario de Organización de los socialistas sevillanos, Rafael Recio, será el número dos tras haber sido portavoz adjunto del grupo parlamentario en la legislatura recién acabada.

En Almería, será el secretario de Organización del PSOE provincial, José Nicolás Ayala, quien encabece la candidatura socialista, que en 2022 lideró el por entonces secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, mientras que como número dos concurrirá la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital almeriense, Fátima Herrera.

En Cádiz, el número uno de la candidatura socialista será el secretario de Organización del PSOE provincial, Juan Cornejo, quien sustituye así como cabeza de lista a la expresidenta de la Diputación de Cádiz y exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda Irene García, quien lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022, tras los que ha ejercido como vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz en la duodécima legislatura.

La alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, liderará la lista de los socialistas por la provincia de Córdoba en los próximos comicios andaluces, ocupando el lugar que en los comicios de 2022 fue para la exalcaldesa de la capital cordobesa Isabel Ambrosio, y ello a pesar de que la secretaria provincial del partido, Rafi Crespín, se había ofrecido para ser la número uno de la lista. Como número dos concurrirá el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales.

En Granada, concurrirá como 'número uno' la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, quien sucede como cabeza de cartel a quien fuera secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Maracena Noel López. Así le sigue en la lista como número dos el diputado provincial y portavoz del PSOE de Andalucía, Paco Cuenca, y en el puesto número tres, la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.

En el caso de Jaén, el presidente de la Diputación Provincial y exsecretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, encabezará la lista del PSOE, que en las elecciones de 2022 contó como número uno con la que fuera portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, quien también concurrirá a los comicios del 17 de mayo, pero como número dos.

En cambio, repite como cabeza de lista la actual vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien volverá a ser la 'número uno' por Huelva, precediendo en la lista al secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez. Ambos han sido diputados autonómicos en la legislatura recién finalizada.

Finalmente, también se mantiene como 'número uno' respecto a las elecciones de 2022 el parlamentario Josele Aguilar al frente de la candidatura por Málaga, donde concurrirá de número dos la portavoz del PSOE malagueño, Ana Villarejo.

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