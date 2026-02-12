El PSOE de Linares (Jaén) apoya la concesión de un indulto parcial para el exalcalde Juan Fernández

Archivo - Juan Fernández en una imagen de archivo - LINARES PRIMERO - Archivo

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La actual dirección ejecutiva del PSOE de Linares (Jaén) ha acordado apoyar la concesión de un indulto parcial al exalcalde de Linares Juan Fernández, que fue alcalde por el PSOE entre 1999 y 2018 y está condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos.

Precisamente, esta condena fue fruto de la denuncia interpuesta por el PSOE en 2018, formación que ese mismo año acabaría expulsando a Fernández de sus filas tras más de 40 años militando en el PSOE y siendo el alcalde que más años ha ejercido como tal en la historia del Ayuntamiento de Linares.

Ocho años después de interponer la denuncia, el PSOE de Linares ha decidido respaldar el indulto parcial fundamentando su acuerdo en los "apoyos específicos de un amplio espectro social", que apoyan a Juan Fernández. De este acuerdo se dará cuenta a la militancia en la próxima asamblea que ya está convocada para el próximo 26 de febrero.

El acuerdo del PSOE al que ha accedido Europa Press y que será elevado a la dirección provincial y federal del PSOE, apunta a tres argumentos para respaldar dicho indulto. Así, señala que en el ámbito jurídico, el propio tribunal que lo juzgó manifestó su apoyo al indulto parcial "condicionado a la devolución de la cuantía económica por la que se le condenó, y que conlleva la obligatoriedad jurídica de cumplimiento".

En el ámbito ciudadano, el PSOE alude al apoyo de la ciudadanía a la petición de indulto "acreditado con miles de firmas de hombres y mujeres que expresan una clara y decidida voluntad popular". También hace referencia el PSOE al apoyo del movimiento vecinal con el respaldo de las asociaciones de vecinos y expresado a través de un manifiesto emitido por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que las representa.

Por último, en el ámbito institucional apuntan desde el PSOE como tercer argumento el acuerdo del Ayuntamiento de Linares, con el voto favorable unánime del equipo de gobierno del Partido Popular, sumándose así a la petición de indulto formulada por las asociaciones de vecinos en el pleno celebrado el 30 de julio de 2025.

"Desde la objetividad, basándonos en los hechos y motivos aquí expuestos, razonados por la voluntad ciudadana e institucional, y más allá de cualquier otra consideración partidista o partidaria reiteramos la decisión de apoyar con este acuerdo la concesión de indulto parcial para Juan Fernández Gutiérrez", concluye el escrito de acuerdo del PSOE de Linares recogido por Europa Press y que viene firmado por el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, y por el secretario de Organización, Joaquín J. Hernández.

El apoyo del PSOE al indulto parcial de Fernández se produce cuando la Audiencia de Jaén ha aceptado recientemente suspender la entrada en prisión del exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández mientras se resuelve su solicitud de indulto. Eso sí, en el auto se acota la suspensión al 30 de agosto de 2026, fecha tope para conocer el pronunciamiento del Consejo de Ministros. De no producirse dicho pronunciamiento antes de esa fecha, Fernández tendría que entrar en prisión.

Fernández ya pidió el apoyo de la ciudadanía a través de sus firmas para acompañar a su solicitud de indulto. La recogida de firmas se está haciendo de manera presencial, pero también a través de una plataforma digital y ya son cerca de 4.000 firmas, las que según el exalcalde de Linares, lleva reunidas.

Al conjunto de firmas, Fernández podrá sumar para su petición de indulto el respaldo del Ayuntamiento de Linares, el de la Audiencia de Jaén, el de los vecinos del municipio a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y ahora el del PSOE, la misma formación que le denunció. A la lista de apoyos no se ha sumado la Fiscalía que ha seguido pronunciándose en contra de el indulto parcial para Fernández.

En junio de este año el Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso y confirmó la condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta por el cobro, siendo alcalde de Linares, de "sobresueldos" por un valor de 125.377 euros. Este dinero procedía de las cuentas del grupo municipal socialista, del que fue portavoz durante seis años, dinero que, según ha venido esgrimiendo Fernández, ya le fue intervenido de sus cuentas por la Justicia.

Fue en marzo de 2023 cuando un jurado declaró a Fernández culpable de un delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó la condena a tres años de cárcel y siete años de inhabilitación. El Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso de casación por lo que la causa tuvo que regresar a la Audiencia.

A la hora de pedir un indulto, uno de los requisitos es que la sentencia tiene que ser firme. El Tribunal Supremo, al desestimar el recurso de casación, ya estableció que no cabían más recursos y devolvió la causa a la Audiencia de Jaén para que ésta ordenara la ejecución de la sentencia.

Juan Fernández fue alcalde de Linares desde 1999 y además portavoz del Grupo Municipal Socialista desde 2011 hasta 2017. Durante el tiempo que ejerció la portavocía, el TS consideró probado que se apropió para su propio beneficio, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo Socialista, de una cantidad mensual de 1.700 euros, en metálico, mediante la emisión de cheques bancarios al portador con cargo a dos cuentas pertenecientes a dicho grupo y que se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento.

La Sala del TS rechazó el argumento del exalcalde que sostenía en su recurso que no conocía el carácter público de los fondos. Respondió que la sentencia recurrida "no solo deja claro que estamos ante fondos públicos, sino que destinar los fondos del grupo municipal a un sobresueldo para quien ostenta, con dedicación "exclusiva, el cargo de alcalde, es un desvío ilícito de tales fondos".

Durante los ocho años que dura este periplo judicial, Fernández viene sosteniendo que se encuentra donde está por poner a Linares por delante del que fue su partido, el PSOE, dando así lugar a "una traición e injusta persecución política y personal".