PSOE-A llama a la acción en el Día del Cáncer de Mama y exige a Moreno "respuestas para dar certidumbre a las afectadas"

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha afirmado que este año la formación socialista "no se conforma" con la simple reivindicación en el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra este domingo, sino que llama a la acción frente a la "negligencia" en el cribado de esta enfermedad. Ante ello, Prieto ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que convoque "a todas las mujeres que aún esperan una respuesta para darles certidumbre".

Así lo ha señalado en un comunicado, en el que advierte que el PSOE-A "no descansará" hasta que la "crisis" en los cribados de cáncer de mama esté resuelta en Andalucía. Además, ha mostrado su respaldo al manifiesto del PSOE-A, que considera que este 2025 marca un "antes y un después" en la lucha contra esta enfermedad en la comunidad.

"Un antes de escuchar los testimonios desgarradores de mujeres que se han convertido en símbolos de fuerza, de esperanza y de dignidad del pueblo andaluz. Y un después tras las mentiras y explicaciones vagas del presidente de la Junta de Andalucía, que no sabe o no quiere dar explicaciones", ha subrayado.

Prieto ha recordado que, aunque "solo sean unas pocas semanas las que todo el país lleva descubriendo la situación de la sanidad andaluza, el PSOE lleva mucho tiempo denunciando su desmantelamiento". Además, ha denunciado que "la sanidad pública andaluza está siendo desmantelada y saqueada con un objetivo premeditado que consiste en beneficiar a la privada, aunque esto suponga un perjuicio mortal para millones de andaluces".

"Anabel, Lola, Pepa, Lupe. Todas ellas confiaban en que no recibir una llamada o email después de hacerse una mamografía era buena señal", ha lamentado la socialista. "Sus conmovedoras historias revelan que no era así, que la falta de información era un síntoma del colapso al que ha llegado el sistema sanitario público andaluz después de siete años de mala gestión, déficits de profesionales, de caos organizativo y de políticas privatizadoras". "Por eso", ha rematado Prieto, "no nos conformamos con la reivindicación y llamamos a la acción".