El PSOE pedirá en Pleno de Diputación la "inmediata reversión" del "desmantelamiento" del hospital de Montilla (Córdoba)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (centro), y el alcalde y secretario general socialista de Montilla, Rafa Llamas (dcha.). - PSOE

MONTILLA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y el alcalde y secretario general socialista de Montilla, Rafa Llamas, han anunciado una moción que el PSOE llevará a pleno de la Corporación provincial para urgir al "reversión inmediata del proceso de desmantelamiento que está sufriendo el Hospital de Montilla a manos del Gobierno de Moreno Bonilla" en Andalucía.

Según ha indicado el PSOE en una nota, los socialistas han expuesto que "se trata de centro sanitario público esencial para la Campiña Sur cordobesa, dando cobertura a una población de referencia que supera ampliamente las 60.000 personas" de Montilla y de municipios como Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, Montalbán o Espejo, entre otros, el cual "viene sufriendo un proceso continuado de debilitamiento y desmantelamiento progresivo desde la llegada del PP al Gobierno andaluz, materializado en decisiones concretas que han reducido su capacidad asistencial y su papel como hospital de referencia comarcal".

Entre los hechos, han destacado "la reducción efectiva de actividad hospitalaria, con limitaciones en el uso de quirófanos y una menor programación quirúrgica, especialmente en horario de tarde" o "la derivación sistemática de pacientes a otros centros hospitalarios de la provincia, como Cabra o Córdoba, incluso para pruebas diagnósticas y procedimientos que históricamente se realizaban en Montilla".

Igualmente, han señalado "la pérdida o infrautilización de determinadas especialidades y servicios, así como la falta de impulso a nuevas prestaciones acordes a las necesidades reales de la población, y la insuficiente dotación estructural de personal sanitario, con ausencia de refuerzos estables y una política de sustituciones claramente deficitaria, que repercute directamente en las listas de espera y en la sobrecarga de los profesionales".

A todo ello se suma, han agregado, "el incumplimiento de un compromiso explícito del Gobierno de Moreno Bonilla, como es la creación de una Área Sanitaria propia para los hospitales de Montilla y Puente Genil, mediante la división del actual Área Sanitaria Sur de Córdoba. Esta promesa, anunciada públicamente para mejorar la gestión, la proximidad y la capacidad de decisión de estos centros, nunca se ha materializado", han lamentado.

De hecho, Morales y Llamas han afirmado que "la no creación de esta área sanitaria propia ha supuesto, en la práctica, que el Hospital de Montilla continúe subordinado a estructuras de gestión alejadas de la realidad de la Campiña Sur, facilitando la pérdida de autonomía, la derivación de recursos a otros centros y la consolidación de un modelo que margina a Montilla y Puente Genil dentro del sistema sanitario andaluz".

"Las consecuencias de este desmantelamiento encubierto son claras: incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores", han indicado, por lo que trasladarán a la Diputación de Córdoba que alce la voz ante esta situación y exija a la Junta de Andalucía un "cambio inmediato de rumbo".