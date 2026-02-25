PSOE pedirá en pleno que Granada albergue el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para Andalucía Oriental

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, y por el concejal Juanjo Ibáñez, en rueda de prensa. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado una iniciativa que defenderá en el pleno de este viernes para instar a la Junta de Andalucía a que convierta a Granada en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) para Andalucía Oriental.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la propuesta ha sido presentada por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, y por el concejal Juanjo Ibáñez en una rueda de prensa en la que han destacado que "la consecución de este centro neurálgico de investigación, protección e innovación patrimonial supondría el aval definitivo y necesario para otorgar peso y credibilidad a la candidatura de Granada como Capital Cultural Europea en 2031".

En este contexto, Ruz ha subrayado que la ciudad se encuentra en "un momento decisivo", donde no basta con vivir de una agenda cultural basada en eventos efímeros, sino que "es imprescindible" dotar a Granada de una infraestructura cultural permanente y de "musculatura" real. La portavoz ha insistido en que el Consistorio debe ser exigente con la administración autonómica para lograr una "apuesta firme" que vaya más allá de las palabras.

En este sentido, ha destacado la paradoja de contar con una Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (UGR) que forma continuamente a los mejores profesionales en restauración y conservación, mientras la ciudad carece de las estructuras necesarias para que este talento joven se quede a trabajar en el territorio.

En relación, para la edil, "la creación de esta sede no solo reforzaría el tejido cultural, sino que sería un motor económico y de empleo digno fundamental para el futuro de la capital".

Por su parte, el concejal Juanjo Ibáñez ha fundamentado la petición en el "innegable prestigio histórico" de Granada, y ha precisado que la ciudad fue el foco inicial desde el que irradió el barroco andaluz hacia Sevilla, Castilla y el continente americano.

Ibáñez ha mencionado a "grandes maestros" como Pablo de Rojas, los hermanos Mora, José de Risueño y Alonso Cano para ilustrar que la escuela granadina fue el germen de una revolución artística que posteriormente, a través de figuras como Martínez Montañés, se expandió a otros territorios.

En este sentido, el edil ha argumentado que, "existiendo históricamente dos grandes focos de irradiación artística en Andalucía, carece de sentido que en la actualidad solo exista una única sede del IAPH centralizada".

Desde el PSOE han considerado que es de justicia histórica y administrativa que Granada reciba el espacio institucional que le corresponde, equilibrando el apoyo que la Junta de Andalucía presta a la conservación del patrimonio.

Al respecto, Ibáñez ha concretado que "el antiguo Reino de Granada dotó de arte sacro y artesanía no solo a la capital, sino a provincias vecinas como Córdoba, Málaga y Jaén, por lo que una sede del IAPH en Granada daría cobertura lógica a toda Andalucía Oriental".

En suma, los socialistas han tendido la mano a la alcaldesa para que, "sin ánimo partidista, asuma esta reivindicación como propia y pelee por lo que es justo para la ciudad, asegurando que no se trata de querer más que nadie, pero tampoco de conformarse con menos ante la oportunidad histórica del 2031".