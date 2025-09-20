PSOE pide una alianza institucional con el sector agropecuario para detener "el tajazo a la PAC"

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido este sánado, con motivo de la celebración de la Feria Agroganadera y Alimentaria de Fuente Obejuna (FAGA), una alianza institucional y de todas las formaciones políticas con el sector agropecuario para detener "el tajazo a la PAC" que prepara Bruselas para el horizonte 2028-2032.

Ha dicho que la Comisión Europea pretende incorporar las ayudas al campo dentro del catálogo general de subvenciones europeas "quitándole la especificidad al sector como ha ocurrido hasta ahora, lo que conllevaría recortes de fondos de hasta el 20%".

En un comunicado, Crespín ha llamado a sumar esfuerzos "entre todos" para defender a los casi 600.000 perceptores españoles de la PAC, de los que 200.000 son andaluces, así como la cuantía en ayudas que estos perciben de unos 4.400 millones anuales, de los que 1.200 van a Andalucía.

La dirigente socialista ha advertido, además, de que están en el aire programas clave como modernización de explotaciones, digitalización, caminos rurales o incorporación de jóvenes, por lo que ha hecho un llamamiento a organizaciones agrarias y cooperativas para luchar en la negociación europea por una PAC "justa, diferenciada y bien dotada que garantice el futuro del campo y la pesca andaluza" y revierta las pretensiones de la Comisión Europea, donde el PP tiene la mayoría.

Crespín ha defendido el potencial "no sólo económico, sino también turístico, cultural e incluso educativo", de la Feria Agroganadera y Alimentaria (FAGA) de Fuente Obejuna, de la que ha destacado su capacidad para crear valor añadido en la comarca del Guadiato gracias al empuje e implantación de la muestra ligada a un sector económico fundamental en la zona, y que se evidencia en la acción coordinada de productores, organizadores y expositores con el ayuntamiento, la Junta y la diputación.

"La puesta en valor de la cultura de la dehesa, con sus productos, sus historias y su patrimonio histórico, es fuente de nuevas estrategias de emprendimiento y de nuevas ofertas que este rincón de Córdoba exporta al mundo", ha incidido la dirigente socialista, que también ha reivindicado un mayor esfuerzo a las instituciones, cada una en lo que le compete, para solucionar los problemas de abastecimiento de agua, infraestructuras de transportes o refuerzo eléctrico.