La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, comparece ante los medios en el Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado la ausencia de una dec - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha pedido este miércoles el "cese" del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, por la "censura" que desde dicha formación creen que se ha producido en los informativos de Canal Sur Televisión en relación a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), realizó sobre Andalucía en un mitin de campaña en Móstoles, y que los socialistas entienden que han supuesto un "ataque" a esta comunidad autónoma.

Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que, "ni en el informativo de mediodía, ni en el de la noche" de Canal Sur, se ha dedicado "un solo segundo a uno de los asuntos que más daño le ha hecho al PP" andaluz en esta campaña electoral, que es "el ataque, el insulto de Ayuso a los andaluces", según ha abundado.

"La dirección de Canal Sur ha entendido que no había que hablar del insulto que la señora Ayuso nos había proferido a los andaluces", ha criticado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista, quien ha dicho que esto "se llama censura" y "utilización de la televisión pública al servicio de la estrategia electoral de un partido político" y del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

La representante socialista ha puesto de relieve que, desde que Ayuso realizara esas declaraciones --en las que alertó de la "decadencia" de Andalucía durante la etapa de gobiernos socialistas en la Junta-- en un mitin en Móstoles el pasado 15 de noviembre, "han pasado diez días", y "este asunto ha salido en más de 50 medios de comunicación en el conjunto del país", además de que "ha formado parte de los debates, de los mítines, de los comentarios, de la campaña electoral por parte de los distintos partidos".

Por ello, María Márquez ha insistido en criticar que "en ninguno de los dos informativos" diarios de Canal Sur se haya dedicado "un solo segundo" a este tema, algo que "está denunciado también por parte de los profesionales", según ha añadido.

De este modo, la representante del PSOE-A ha anunciado que el Grupo Socialista va a pedir una reunión "extraordinaria" de la comisión parlamentaria sobre la RTVA, así como que sus representantes en el consejo de administración de la radio televisión pública van a solicitar que éste se reúna de forma extraordinaria.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE-A va a presentar "una denuncia ante la Junta Electoral, porque es un tema que ha hecho muchísimo daño al PP en campaña electoral, y ha sido censurado con el dinero público de los andaluces única y exclusivamente por una estrategia del Partido Popular y una dirección de Canal Sur", ha insistido en criticar.

"Entendemos que si la Junta Electoral le ha abierto un expediente sancionador a Silvia Intxaurrondo --presentadora del programa 'La hora de La 1' de TVE--, por hacerse preguntas públicamente, con ese rasero, cuanto menos deberá abrirle también un expediente sancionador al director de Canal Sur en Andalucía, a la mano derecha" del presidente Juanma Moreno, por este asunto, según ha añadido la portavoz socialista.

Finalmente, María Márquez ha exigido en nombre del PSOE-A el "cese" del director de Canal Sur por este asunto, desde la premisa de que "el derecho a la información nos asiste a los ciudadanos siempre", pero "más aún en campaña electoral", una etapa en la que los ciudadanos tienen "el derecho a saber qué nos cuenta cada partido, qué pasa en cada debate, qué ofrecen" las formaciones que concurren a unas elecciones, y en la que, en este caso, se ha "vetado, censurado, prohibido a los andaluces" que en los informativos de Canal Sur se diera cuenta de dichas declaraciones de la presidenta madrileña, según ha lamentado para concluir.