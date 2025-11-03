El PSOE pide un consejo extraordinario de Granada Educa ante la disminución de la aportación municipal

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha solicitado formalmente un consejo extraordinario y urgente de patronos de la Fundación Pública Local Granada Educa de escuelas infantiles tras lo que ha calificado de "atropello" de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que ha añadido que "quita" a este organismo "casi 600.000 euros" tras decisión de pleno el pasado viernes.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha calificado de "ataque frontal a las escuelas municipales" y de "auténtico atropello" la decisión del gobierno local de Carazo de "minorar unilateralmente la aportación municipal" a Granada Educa en "597.500,05 euros", una medida adoptada "sin conocimiento, ni aprobación previa" del consejo de patronos, y ha criticado la "nefasta" gestión del PP en el Ayuntamiento que "saquea las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando y parchear sus malas decisiones".

En este contexto, tras tener conocimiento de la decisión, que el gobierno del PP en la ciudad escuda, según ha apuntado el PSOE en una nota de prensa, bajo el concepto de "sobrante", el grupo socialista ha solicitado un consejo extraordinario de la fundación "para reclamar explicaciones inmediatas". En el documento presentado, y que lleva las firmas de los patronos socialistas, se exige la declaración de urgencia de la sesión, el análisis de las consecuencias de la medida sobre la estabilidad económica y los fines fundacionales de Granada Educa, así como la aprobación de una solicitud formal al Ayuntamiento para dejar sin efecto la minoración.

Raquel Ruz ha denunciado públicamente también un intento de "minar esta institución, quitándole casi 600.000 euros sin explicación y justificación alguna". Dicha propuesta supone abocar a este organismo al "déficit presupuestario, pues supone una reducción de más de un cuarto de su presupuesto total".

Por otro lado, la dirigente socialista ha resaltado que "desde la llegada de Carazo, los patronos, las familias y el profesorado ha ido denunciando que el Ayuntamiento gobernado por el PP no ha actualizado los presupuestos de la entidad, ni adaptado el incremento anual de la aportación municipal, en otro ejemplo más de como Carazo quiere acabar con este servicio municipal". También ha lamentado que todos los pasos del partido en el gobierno local "van en la senda de mermar las escuelas municipales, un ejemplo de excelencia educativa a nivel nacional".