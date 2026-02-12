El PSOE pide a la Diputación de Córdoba dos planes urgentes para responder a los daños del temporal

El portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha reclamado este jueves una "actuación inmediata y contundente" por parte del equipo de Gobierno provincial ante los importantes daños ocasionados por las tormentas que han afectado a la práctica totalidad de los municipios de la provincia en las últimas semanas, para lo que ha solicitado la puesta en marcha de dos planes urgentes.

Según informa el PSOE en una nota, Morales ha explicado que las intensas precipitaciones, acompañadas de fuertes rachas de viento y episodios de granizo, han provocado "desperfectos en infraestructuras municipales, redes de abastecimiento y saneamiento, instalaciones deportivas y culturales, así como un deterioro severo de la red provincial de carreteras y de numerosos caminos agrícolas".

"Los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, no pueden asumir solos el coste de esta emergencia. La Diputación tiene la obligación de actuar con rapidez y responsabilidad", ha señalado el portavoz socialista.

Por ello, ha solicitado formalmente al presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, la puesta en marcha de dos "medidas urgente". La primera es "la activación inmediata de un plan extraordinario de ayudas económicas destinado a los municipios de la provincia, para que puedan hacer frente a los gastos derivados de los daños sufridos en sus servicios públicos esenciales".

La segunda petición es "la aprobación urgente de un plan específico de reparación, mantenimiento y mejora de la red provincial de carreteras y de los caminos agrícolas, con el objetivo de restablecer la movilidad, la seguridad y la actividad económica en las zonas afectadas".

Morales ha subrayado que "la provincia necesita respuestas ya, porque los daños son graves y la ciudadanía no puede esperar". El Grupo Socialista ha reiterado su "compromiso de seguir defendiendo los intereses de los municipios y de exigir a la Diputación que esté a la altura de la situación extraordinaria que atraviesa la provincia".