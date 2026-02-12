PSOE pide a la Diputación de Granada "celeridad en la reconstrucción" y a Junta que active el decreto de ayudas

Representantes socialistas visitan Iznalloz (Granada) - PSOE

IZNALLOZ (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha solicitado a la Diputación Provincial "celeridad en las tareas de reconstrucción de los municipios afectados como administración más cercana" y a la Junta de Andalucía que active el decreto de ayudas de emergencia, al igual que en su visita de esta semana se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destinar "todos los recursos necesarios".

En Iznalloz, junto a las diputadas provinciales Paqui Santaella y Mercedes Garzón y al portavoz socialista en el Ayuntamiento acatuccitano, Mariano Lorente; Carranza ha aludido a los daños ocasionados como en "la carretera de entrada al municipio en un negocio que da empleo a más de diez personas".

Tras recordar el destrozo originado en otras vías, caminos rurales, negocios, equipamientos públicos e inmuebles afectados por las "devastadoras borrascas y las intensas lluvias", en el conjunto de la provincia, el socialista ha afirmado que estos "días duros han provocado una situación de emergencia".

"Ante estas consecuencias, resulta de vital importancia que las administraciones públicas actúen de inmediato para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus municipios en un normal y correcto funcionamiento", ha dicho.

Así, ha incidido en que resulta clave la "celeridad" de la Diputación, como competente en asistencia a los pequeños municipios, y que la Junta articule las ayudas para que los recursos lleguen a las entidades locales.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Iznalloz, Mariano Lorente, ha reivindicado "soluciones" para los vecinos afectados, así como que el Consistorio "tome la iniciativa, de inmediato, para empezar a reparar las instalaciones e infraestructuras dañadas".

Lorente, que ha agradecido la presencia de los responsables socialistas en el municipio para comprobar en primera persona los importantes daños, ha mencionado el "grave problema" de acceso y movilidad que ahora presenta la entrada principal de Iznalloz tras las incidencias registradas, además de contar con uno de los principales comercios del pueblo "totalmente bloqueado, con las pérdidas y daños laborales que eso supone".

"Este acceso debe ponerse en servicio ya. Al estar en el casco urbano, el Ayuntamiento debe ser el primero que se ponga manos a la obra, por vía de urgencia, con la ayuda y el apoyo de otras instituciones como la Diputación, la Junta y el Gobierno de España", ha apuntado para reclamar también apoyo a las familias con incidencias importantes en sus viviendas para que "Iznalloz recupere la normalidad lo antes posible".