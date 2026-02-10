PSOE pide a la Diputación de Granada que "no ponga límites" a la respuesta a los municipios afectados por el temporal

Visita del grupo socialista en la Diputación de Granada a Fuente Vaqueros por los daños del temporal. - PSOE

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en esta institución que la emergencia provocada por el temporal tenga "prioridad absoluta" sobre cualquier otro gasto menos urgente y que "no ponga límites a la respuesta que necesitan los municipios afectados".

En una visita a Fuente Vaqueros junto al alcalde del municipio, José Manuel Molino; la portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez, ha reconocido que "son días muy duros en los que el tren de borrascas ha golpeado con fuerza a la mitad de los pueblos de Granada".

"Ha dejado daños graves en viviendas, campos, carreteras, instalaciones públicas o negocios, como en Fuente Vaqueros", ha señalado para subrayar el "enorme trabajo" realizado desde el minuto uno por su alcalde, en quien ha personalizado la labor de todas y todos los representantes públicos que "no han bajado la guardia en ningún momento".

Gómez ha indicado que es el momento de evaluar daños y ante esta fase, el Gobierno de España, como ayer remarcó Pedro Sánchez, ha mostrado su disposición a "ayudar y a hacerlo de manera rápida".

"La Diputación tampoco debe escatimar en esfuerzos, tiene que asumir esa responsabilidad directa con nuestros municipios. Por eso le pedimos al presidente del PP y de la Diputación que utilice todos los remanentes de tesorería derivados de la liquidación del presupuesto de 2025", ha planteado.

En ese contexto, le ha solicitado que, "a la mayor brevedad posible, haga una estimación real de los daños en todos los municipios afectados y que realice todas las modificaciones de crédito que hagan falta para recuperar estas zonas".

Así, ha aludido a la moción que el PSOE ha presentado al pleno de este mes para que "se priorice esta emergencia e incluso el gobierno provincial del PP recurra a financiación externa si fuese necesario".

"La Diputación tiene que estar a la altura, sin matices políticos y sin excusas. Hay que pasar del cariño y del afecto a los recursos y los hechos. Solo así podremos ayudar a que nuestros pueblos y la ciudadanía salgan pronto de esta situación de desesperación y zozobra", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha reclamado "celeridad, mucha sensibilidad y coordinación por parte de todas las administraciones para que las ayudas lleguen y poder mejorar la situación".

Tras agradecer la colaboración vecinal y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el Ayuntamiento para hacer frente a las inundaciones en calles y viviendas, Molino ha pedido "ayuda para las y los vecinos con daños materiales para que puedan suplir esos gastos y deterioros".

El regidor también ha demandado el arreglo de infraestructuras agrarias, caso de caminos rurales con "socavones", para que los agricultores puedan desarrollar su labor con normalidad, además de recuperar sus cultivos.

Molino ha aludido a la situación que sufre la zona del Martinete y del camino de la Mimbrera, donde el río Cubillas "aún sigue atrancado y desbordado, por lo que la carretera aledaña sigue cortada y numerosas hectáreas de cultivo afectadas", ha dicho junto a los diputados provinciales y al secretario de Política Institucional del PSOE de Granada, Nazario Montes, que también han visitado el municipio.

OTRAS LOCALIDADES PERJUDICADAS

Los miembros del grupo socialista en la Diputación de Granada también han visitado otros municipios de la provincia como Huéscar, Castilléjar, Cúllar, Güéjar Sierra, Láchar, Beas de Granada, Jayena, Cacín, Játar, Dehesas de Guadix, Capileira, Bubión o Pampaneira donde han comprobado los destrozos ocasionados en caminos, ahora "intransitables", o infraestructuras clave.

"Lo más importante ahora es la seguridad de la gente y que los pueblos recuperen la normalidad", han coincidido para remarcar que para eso urge que la Diputación y el resto de administraciones destinen los recursos necesarios a las localidades perjudicadas.