PSOE pide una "intervención integral" en calle El Calar y critica "improvisación" del equipo de gobierno de Granada

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, en una imagen de archivo - PSOE

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, ha exigido en el pasado pleno municipal que el equipo de gobierno y la alcaldesa, Marifrán Carazo, dejen "de actuar con improvisación en la calle El Calar" y que "acometan, de una vez por todas, una intervención integral y planificada, tras las recientes talas y actuaciones sobre el arbolado que han generado una enorme preocupación entre los vecinos y vecinas de la zona".

Muñoz ha advertido de que las "talas realizadas, la eliminación de alcorques vacíos y otras actuaciones sobre el arbolado se han llevado a cabo sin información previa, sin explicaciones y sin contar con la participación vecinal".

A su juicio, "lo más grave no es solo lo que se ha hecho, sino cómo se ha hecho, sin información previa, sin explicaciones y sin contar con los vecinos y vecinas".

En este punto, ha lamentado también que "un mes después de estas intervenciones el equipo de gobierno siga sin facilitar el informe técnico que las justifique". "Todavía estamos esperando ese informe técnico. No se puede intervenir en una calle consolidada a base de actuaciones aisladas que no resuelven los problemas de fondo", ha apostillado en un comunicado.

En este sentido, desde el grupo municipal socialista han instado al gobierno municipal a que la calle El Calar "se incorpore al Plan Municipal de Obras, tal y como se ha hecho con la calle Luz Casanova, mediante la redacción de un proyecto técnico completo que permita una mejora estructural y ambiental a medio y largo plazo".

"Pedimos un proyecto global que aborde de forma conjunta el urbanismo, las infraestructuras, la movilidad y el arbolado", ha defendido Muñoz.

De igual modo, el PSOE ha solicitado de forma expresa la conservación y protección del arbolado existente, "evitando talas innecesarias y priorizando su mantenimiento siempre que sea técnicamente viable, la planificación de nuevas plantaciones con criterios de sostenibilidad, generación de sombra y adaptación al entorno urbano, y que cualquier actuación futura se realice con transparencia, información previa y participación real del vecindario".

La dirigente socialista ha criticado que, "hasta ahora, la participación ciudadana ha brillado por su ausencia", y ha lamentado que los vecinos "no hayan recibido explicaciones suficientes ni sobre las talas iniciales ni sobre la eliminación de alcorques vacíos, actuaciones que se han ejecutado sin un marco claro de planificación y sin la mínima pedagogía pública exigible".

Por último, el grupo municipal del PSOE ha insistido en que "el modelo de ciudad no puede basarse en decisiones puntuales y descoordinadas, sino en proyectos integrales que hagan las calles más habitables, más verdes y mejor pensadas, contando con quienes viven en ellas".

"Defendemos calles más habitables, más verdes y mejor pensadas, y eso exige planificación, transparencia y respeto a los vecinos. Eso es exactamente lo que hoy está faltando en la calle El Calar", ha concluido.