El PSOE pide a Junta y Diputación un "plan de choque urgente" para "evitar la desaparición" del aeropuerto de Granada

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE Remedios Gámez y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, han pedido este martes a la Junta de Andalucía y a la Diputación un "plan de choque urgente" para "evitar la desaparición" del aeropuerto Federico García Lorca, en Chauchina, en el cinturón metropolitano, después del "mazazo" de "la pérdida del vuelo con París".

En una nota de prensa tras una comparecencia informativa ante el Ayuntamiento de Granada, Gámez ha señalado que la colaboración institucional es "imprescindible para mejorar las conexiones" y ha subrayado la necesidad de "garantizar nuevas conexiones, recuperar las rutas perdidas y blindar el futuro de la terminal".

Tras apuntar que "la pérdida del vuelo con París" se suma a "la reciente eliminación de la ruta con Londres", la diputada socialista ha asegurado que "Granada necesita un aeropuerto fuerte, con conexiones internacionales que refuercen su papel como motor de desarrollo económico y turístico".

"Mientras otras provincias apuestan por ampliar su conectividad, Granada retrocede consecuencia de la falta de compromiso y gestión por parte de las administraciones gobernadas por el PP. La Junta y la Diputación han dado la espalda al aeropuerto y a toda la provincia", ha lamentado.

Así, ha denunciado la "predilección" que ha dicho tiene el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por potenciar el aeropuerto de Málaga mientras "abandona y perjudica" a Granada, y ha calificado de "intolerable" que el PP haya "dejado caer" el trabajo que lideró el anterior gobierno socialista en la Diputación, presidido por Pepe Entrena.

"El aeropuerto contó con nuevas conexiones que situaron a Granada en el mapa internacional gracias al esfuerzo coordinado entre la Diputación, el Ayuntamiento de la capital y los agentes sociales y económicos con el impulso de la Mesa del Aeropuerto. Se lograron vuelos internacionales destacados y se fortalecieron y sumaron rutas nacionales con destinos estratégicos", ha explicado.

Eso permitió al aeropuerto "crecer en número de pasajeros internacionales y consolidarse", ha indicado para lamentar que el gobierno del PP en la Diputación "no haya continuado este esfuerzo, ya que no solo no ha recuperado rutas, sino que ha permitido que perdamos más vuelos", ha proseguido Gámez, quien ha añadido que el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, "ha demostrado una falta clara de voluntad política para impulsar la actividad en el aeropuerto".

"En el último año y medio hemos pedido en los plenos al gobierno provincial que actúe urgentemente y que exija a la Junta que apueste por un concurso de licitación de vuelos, al igual que otras comunidades autónomas han hecho, para recuperar rutas y fortalecer su actividad aérea, algo a lo que se ha negado", ha dicho para censurar que Moreno "ni siquiera contestara a la petición de reunión del anterior presidente de la Diputación, para tratar este asunto".

"Algo se está haciendo muy mal y hay que reflexionar", ha remarcado para cuestionar "de qué sirven tantas fotos y viajes del actual presidente de la Diputación y duplicar el presupuesto en promoción si cada vez que Granada sale al exterior pierde un vuelo".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha calificado de "fracaso rotundo" este hecho y ha denunciado que "en solo un año y medio el PP a nivel provincial y en la capital ha desmantelado todo lo desarrollado en años anteriores".

"Los gobiernos del PP han decidido abandonar a su suerte la promoción, la ambición y la proyección nacional e internacional de Granada y que, tras la pandemia, costó muchísimo trabajo recuperar a nivel de prestigio y conexiones", ha expuesto el también diputado provincial del PSOE.

En ese contexto, los socialistas van a presentar una moción en la Diputación y en el Consistorio de la capital en defensa del aeropuerto. Cuenca ha apuntado a las gestiones del mandato anterior como las relativas al vuelo de Iberia con Madrid a primera hora.

"Mucho viaje a China y gasto para viajar, pero la realidad demuestra que la alcaldesa" de la ciudad, Marifrán Carazo, "y el presidente de la Diputación dan la espalda al desarrollo de Granada", ha aseverado Cuenca.

El dirigente socialista ha afirmado que "el aeropuerto está preparado para acoger esos vuelos internacionales, tras recibir una importante inversión del Gobierno de España, pero lamentablemente la falta de criterio y de coordinación del PP con Granada hace que estemos perdiendo los vuelos internacionales".

En ese contexto, ha insistido también en que Moreno ponga en marcha un plan de acción para dar soporte a la proyección de la terminal y que, "de una vez", la alcaldesa y el presidente de la Diputación "sean capaces de acordar y coordinar planes estratégicos para el desarrollo económico y social de Granada".