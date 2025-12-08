PSOE pide a la Junta medidas ante "el colapso absoluto" del metro de Granada con usuarios como "sardinas en lata"

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo. - PSOE GRANADA

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha comparecido este lunes para denunciar la situación de "colapso absoluto" que sufre el Metro de Granada, especialmente en las horas punta de la mañana y mediodía, y ha exigido a la Junta de Andalucía medidas urgentes para garantizar un transporte digno a la ciudadanía.

Castillo ha calificado de insostenible la situación que viven miles de granadinos cada jornada, quienes se ven obligados a viajar "como sardinas en lata" o a quedarse en los andenes viendo pasar trenes en los que es físicamente imposible subir, una realidad que evidencia una pésima planificación por parte de la administración autonómica, según una nota de este partido.

El edil socialista ha lamentado las imágenes de saturación que se repiten a diario en paradas clave como Recogidas, Méndez Núñez o la zona del Campus Universitario, y ha señalado directamente a la falta de gestión del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno.

Ha recordado Castillo que el Partido Popular lleva siete años gobernando en Andalucía, tiempo en el cual han sido incapaces de anticiparse al crecimiento exponencial de usuarios del metro, manteniendo una flota de vehículos que apenas ha crecido mientras la demanda se disparaba.

"Heredaron una flota de 15 trenes en 2019 y, siete años después, apenas hay unos pocos coches más en circulación efectiva, una reacción tardía e insuficiente para la demanda actual", ha criticado el viceportavoz.

Para el viceportavoz, el éxito del metropolitano, fruto de la apuesta de anteriores gobiernos socialistas, corre el riesgo de "morir de éxito" si el PP sigue gestionándolo con la actual dejadez y falta de recursos.

El PSOE municipal critica que, mientras la Junta y la alcaldesa Marifrán Carazo anuncian futuras ampliaciones por el centro a largo plazo, son incapaces de gestionar el servicio actual con eficiencia.

Castillo ha denunciado que la llegada de los nuevos trenes y la ampliación de la flota, tantas veces prometida por la actual regidora en su etapa como consejera y por el gobierno autonómico, se eterniza y llega tarde y mal, provocando que estudiantes, trabajadores y personas mayores sufran empujones, retrasos y agobios diarios para desplazarse por su ciudad.

Ante esta situación, Eduardo Castillo ha exigido al Gobierno andaluz y al Consorcio de Transporte Metropolitano la implementación inmediata de un plan de choque que aumente la frecuencia de paso en las franjas horarias más críticas, así como la puesta en servicio urgente de todos los vehículos disponibles y la aceleración en la homologación de las nuevas unidades.

El viceportavoz socialista ha instado a Carazo a "dejar de actuar como delegada de la Junta" y en consecuencia a defender los intereses de Granada reclamando a sus compañeros de partido en Sevilla las inversiones necesarias, advirtiendo que la ciudad no puede permitirse un transporte público colapsado si realmente se aspira a reducir la contaminación y mejorar la movilidad sostenible.