PSOE pide paralizar la VAU-5 hasta que haya consenso y una estrategia para la protección de la Vega de Granada

Reunión en el PSOE sobre la VAU-5 . - PSOE

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha reclamado a la Junta la suspensión de la tramitación del anteproyecto de la VAU-5 hasta que haya un consenso en torno a este proyecto, un diagnóstico actualizado de las necesidades de movilidad del Área Metropolitana y una planificación "consensuada que priorice el transporte público, la sostenibilidad y la protección de la Vega".

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha defendido que la movilidad metropolitana "no puede ser la construcción de más carreteras o facilitar la circulación de más vehículos sino que debe garantizar la movilidad de las personas a sus centros de trabajo, educativos, sanitarios, servicios, de forma eficiente, sostenible y compatible con la lucha contra el cambio climático".

Critica que la Junta de Andalucía "propone una infraestructura que es un modelo superado y que supondría una grave afección para la Vega de Granada, una zona estratégica a nivel ambiental, agrícola y social", ha señalado.

Carranza ha considerado que la propuesta de la VAU5 presenta además "carencias técnicas" al no resolver la conexión con las redes viarias existentes en municipios como Cúllar Vega o Vegas del Genil y al ignorar el impacto que tendrá la reciente ampliación del metro a Churriana de la Vega y Las Gabias.

Así, ha aclarado que el PSOE sí reconoce la necesidad de estudiar soluciones específicas para mejorar la movilidad en determinados puntos del cinturón, especialmente en el entorno de Las Gabias, pero "la respuesta para el conjunto de la corona metropolitana no pasa por más asfalto sino por aprovechar mejor las infraestructuras existentes y ofrecer alternativas reales al vehículo privado".

En este sentido, ha defendido una "apuesta decidida" por el transporte público mediante la creación de plataformas reservadas para autobuses en los corredores de mayor demanda, el desarrollo de un sistema de alta capacidad y circulación exclusiva que funcione como un "metro neumático" integrado con la red del metro, así como la modernización progresiva de las flotas mediante vehículos eléctricos y sistemas de transporte más eficientes y sostenibles.

Por último, ha apostado por abrir un proceso de participación institucional y ciudadana que permita diseñar una Estrategia Metropolitana de Movilidad, Territorio y Acción Climática, consensuada con los ayuntamientos, los agentes sociales, las organizaciones ambientales y la ciudadanía.

Por su parte, la parlamentaria Olga Manzano ha mantenido que "estamos ante una decisión que marcará el futuro del área metropolitana durante décadas" y pide a la Junta que "abandone las prisas, paralice la tramitación de la VAU5 y abra un verdadero proceso de diálogo para construir entre todos una Granada más sostenible, más habitable y mejor conectada".

Asimismo, el diputado provincial José María Villegas ha mantenido que "lo razonable es analizar de manera participada los resultados de esa inversión pública antes de seguir ocupando suelo y fragmentando la Vega" y ha defendido que la solución a los problemas de movilidad del Área Metropolitana pasa por el desarrollo de un vial que mejore las conexiones entre municipios y la movilidad de la ciudadanía sin generar un mayor impacto sobre el territorio y sin agredir la Vega.

Villegas ha subrayado además que cualquier actuación debe garantizar la accesibilidad desde todos los núcleos urbanos del Área, favoreciendo una conexión equilibrada y eficiente entre municipios.