PSOE-A pide desde el Parlamento que Andalucía garantice el servicio de acompañamiento al acogimiento familiar y adopción

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender este próximo martes, 9 de diciembre, en la comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) "relativa a garantizar el mantenimiento del servicio de acompañamiento al acogimiento familiar y la adopción, así como para el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía".

En concreto, la iniciativa, consultada por Europa Press, plantea en primer lugar que el Parlamento andaluz se muestre "favorable" a que el Gobierno de la Junta "garantice la continuidad del refuerzo de personal para el acompañamiento al acogimiento familiar y la adopción mediante la asignación anual de los fondos necesarios en el presupuesto" autonómico, "más allá del programa financiado actualmente con fondos 'Next Generation', cuya finalización se contempla para el año 2025".

En segundo lugar, el PSOE-A plantea con esta PNL que el Parlamento andaluz se muestre "favorable a que el Gobierno de Andalucía adopte los acuerdos necesarios para dotarse de manera permanente del personal necesario que garantice la asistencia y acompañamiento para el acogimiento familiar y la adopción en Andalucía, y el cumplimiento de las previsiones de la Ley 4/2021, de 27 de julio".

La tercera propuesta de la iniciativa es que el Parlamento se muestre "favorable a que el Gobierno de Andalucía garantice el cumplimiento sin demoras de los plazos previstos en la Ley 4/2021, de 27 de julio, para los procedimientos de acogimiento y guarda legal con fines de adopción, para evitar demoras a los menores y familias en la finalización de estos, dando transparencia a los procedimientos de tramitación dentro de los límites previstos en las normas para garantizar la privacidad de la información sobre menores y familias que participan en estos procesos".

En cuarto lugar, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento se muestre "favorable a que el Gobierno de Andalucía cumpla los mandatos previstos en la Ley 4/2021", y, para ello, "desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la constitución del acogimiento familiar previsto en el artículo 99.3 de la Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, así como la organización y funcionamiento del registro de idoneidad previsto en el artículo 136".

También, que la Junta "apruebe el estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora previsto en el artículo 106 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía" y, asimismo, que "apruebe anualmente un programa formativo especializado en infancia y adolescencia para empleados públicos que trabajan en el ámbito del menor, en cumplimiento de lo previsto en la ley".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista parte de la premisa de que, cuatro años después de la aprobación de la ley andaluza de infancia y adolescencia, la Junta "no dispone de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las funciones que le corresponden en el marco de la ley para dar una respuesta ágil y adecuada en los procesos de acogimiento y guarda con fines de adopción".

Dicho esto, desde el PSOE-A subrayan que la Junta de Andalucía "tiene la obligación de hacer saber" a los andaluces "la posibilidad de acoger a menores, asumiendo su guarda, con fines de adopción", y "en esa tarea es esencial motivar para esa decisión personal, desarrollando acciones proactivas para formar e informar a las personas que dan el paso y registran su solicitud".

"La Junta de Andalucía, consciente de ese déficit de recursos humanos, de esa necesidad, en 2023 ha aprovechado los fondos 'Next Generation' para hacer un refuerzo de personal y dar ese acompañamiento al acogimiento familiar y la adopción y el acogimiento familiar, por un periodo de un año, con posibilidad de prórroga durante otro año más", según continúa exponiendo la iniciativa socialista, que en ese punto advierte de que "el tiempo de esa financiación europea coyuntural se ha agotado", y "ahora debe ser el tiempo de las soluciones permanentes".

Para ofrecer una respuesta a la pregunta de "qué va a pasar a partir de ahora" que "se hacen miles de familias que se encuentran afectadas por estos procesos de acogimiento y guarda con fines de adopción", el Grupo Socialista propone con esta PNL al Parlamento de Andalucía "expresar en un acuerdo la necesidad de que se garantice el mantenimiento de los recursos humanos y materiales de ese servicio en el tiempo, con independencia de la naturaleza de la financiación necesaria para ello".

Desde el PSOE-A sostienen que "el incumplimiento, por parte de la Administración, de los plazos previstos en la Ley 4/2021, de 27 de julio, es una realidad que ni menores ni familias pueden aceptar", y "la realidad es que los procedimientos, con sus diferentes etapas, se demoran en exceso, hasta el punto de ser desesperantes".

"El interés del menor justifica una actuación rápida, eficaz y satisfactoria", continúa la iniciativa del PSOE-A, que sentencia que, "transcurridos más de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2021, es evidente que no se han cumplido los mandatos de la ley, tales como la obligación de la regulación reglamentaria del procedimiento para la constitución del acogimiento familiar, previsto en el artículo 99.3; el registro de idoneidad contemplado su artículo 136, o bien la aprobación de un nuevo estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora, ni en cuanto al programa formativo especializado en infancia y adolescencia para empleados públicos que trabajan en el ámbito del menor, entre otras previsiones que hace la ley".