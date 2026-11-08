PSOE-A pide desde el Parlamento a la Junta un fondo para financiar ayudas a afectadas por "incidencias" en los cribados

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, asiste a la lectura de un manifiesto de la asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama Amama en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 12 de noviembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) en la que, entre otras cuestiones, reclama al Gobierno de la Junta que incorpore en el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2027 "una partida presupuestaria específica y suficientemente dotada para la creación de un Fondo Autonómico Extraordinario de Reparación y Apoyo a las Mujeres Afectadas por las Incidencias del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, destinado a financiar ayudas extraordinarias" y "compensaciones económicas".

Así se puede leer en el texto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, que se debatirá en la sesión del Pleno del Parlamento fijada para el próximo jueves, 12 de noviembre, y que se centra en la "reparación integral de las mujeres afectadas por las incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama de Andalucía y a la creación de un fondo autonómico de reparación en los Presupuestos para 2027".

En primer lugar, la iniciativa plantea que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "garantizar la reparación integral de las mujeres que hayan sufrido daños como consecuencia de las incidencias y deficiencias producidas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Andalucía".

En concreto, desde el PSOE-A proponen que se acuerde "el reconocimiento y abono de las indemnizaciones que legalmente correspondan y el establecimiento de medidas extraordinarias de apoyo y compensación económica, atendiendo a los daños físicos, psicológicos, personales, familiares y económicos, así como a las consecuencias de los retrasos diagnósticos o asistenciales, articulando mecanismos administrativos de reconocimiento, valoración y reparación que permitan obtener una compensación justa, ágil y efectiva sin necesidad de acudir a los tribunales".

Asimismo, la iniciativa socialista propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "promover acuerdos extrajudiciales y, cuando legalmente proceda, acuerdos transaccionales con las mujeres que ya hayan formulado reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía o iniciado procedimientos judiciales, con el objetivo de reconocer y reparar los daños acreditados y alcanzar soluciones indemnizatorias que permitan poner fin a los litigios sin necesidad de esperar a una sentencia, garantizando en todo caso el consentimiento de las afectadas, la valoración individualizada de los daños y el pleno respeto a sus derechos".

Por otro lado, el Grupo Socialista pedirá el jueves que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "incorporar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma" para 2027 "una partida presupuestaria específica y suficientemente dotada para la creación de un Fondo Autonómico Extraordinario de Reparación y Apoyo a las Mujeres Afectadas por las Incidencias del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama".

Dicho fondo estaría "destinado a financiar ayudas extraordinarias, compensaciones económicas y, con la cobertura presupuestaria y jurídica correspondiente, las indemnizaciones que procedan, incluidas las derivadas de acuerdos administrativos, extrajudiciales transaccionales alcanzados con las mujeres que ya hayan iniciado procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial o procesos judiciales contra la Administración autonómica".

La iniciativa reclama que se establezcan "criterios objetivos de valoración y cuantificación, procedimientos ágiles de reconocimiento y pago y garantías para evitar la duplicidad de compensaciones por los mismos daños, sin que la obtención de las ayudas extraordinarias quede condicionada a la interposición de una demanda judicial".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista defienden que "el primer aniversario de la denuncia pública" de las "incidencias" detectadas en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Andalucía "debe servir no solo para recordar lo sucedido y reconocer la lucha de las mujeres afectadas, sino también para avanzar en el reconocimiento y la reparación efectiva de los daños que hayan podido sufrir".

Además, en la iniciativa se advierte de que, a "la incertidumbre vivida durante el proceso sanitario se añade, en determinados casos, la necesidad de afrontar procedimientos administrativos o judiciales para obtener el reconocimiento y reparación de los daños sufridos".

Al hilo, el PSOE-A alude en su iniciativa al artículo 106.2 de la Constitución española, que "reconoce el derecho de las personas particulares a ser indemnizadas por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos por la ley".

Asimismo, "los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y el derecho a obtener una indemnización cuando concurran los requisitos legalmente exigidos", añade la PNL socialista.

Para el PSOE-A, "la creación de un fondo autonómico extraordinario de reparación y apoyo económico a las mujeres afectadas, dotado presupuestariamente, permitiría articular medidas específicas de asistencia y compensación, sin perjuicio del régimen legal de responsabilidad patrimonial de la administración y del derecho a obtener las indemnizaciones que correspondan".

Este instrumento --continúa la argumentación socialista-- "debería contemplar criterios objetivos y transparentes de acceso, procedimientos de valoración individualizada y medidas que permitan atender las distintas situaciones de las mujeres afectadas, especialmente aquellas que hayan sufrido retrasos diagnósticos con consecuencias clínicas, agravamiento de su enfermedad, secuelas o perjuicios personales, familiares y económicos".

Tras abogar también por una "respuesta especialmente ágil para las mujeres que se encuentren en situaciones de enfermedad avanzada, especial vulnerabilidad o necesidad económica, evitando que la duración de los procedimientos administrativos retrase injustificadamente la atención de sus necesidades", el PSOE-A sostiene en su PNL que "la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 constituye una oportunidad para trasladar este compromiso institucional a una dotación económica concreta, suficiente y finalista, destinada a financiar medidas de reparación y apoyo a las mujeres afectadas".

El Grupo Socialista concluye así la defensa de su iniciativa señalando que "la dignidad de las mujeres afectadas, su derecho a la protección de la salud y la necesidad de recuperar la confianza en el sistema sanitario público exigen una respuesta que sitúe en el centro a quienes han sufrido las consecuencias de las deficiencias detectadas".