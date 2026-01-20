Un menor relata a los Reyes cómo ayudó con un amigo a auxiliar a heridos del accidente de tren:"Sólo pensaba en ayudar"

Los Reyes saludan a vecinos que ayudaron a auxiliar a heridos del accidente de tren de Adamuz (Córdoba). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS) Julio Rodríguez, un chico de 16 años de edad que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha relatado este martes a los reyes Felipe VI y Letizia cómo junto con un amigo se dedicó a auxiliar, como podía, a las personas heridas y atrapadas en los trenes siniestrados.

Ha sido al inicio de la visita que los Reyes han realizado este domingo a la zona de Adamuz donde permanecen los trenes Iryo y Alvia siniestrados, y donde se ha instalado el puesto de mando avanzado vinculado a este accidente en el que han fallecido al menos 41 personas.

Don Felipe y doña Letizia han llegado al lugar pasado el mediodía de este martes acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y han sido recibidos en el lugar por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; los consejeros andaluces de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, entre otras autoridades.

Además, y antes de acercarse a los vagones siniestrados, los Reyes han podido hablar durante unos minutos con vecinos que participaron en labores de ayuda en los primeros momentos posteriores a este accidente.

Entre ellas figuraba Gonzalo Sánchez, una de las personas que acudió a socorrer tras el accidente ferroviario y que ayudó a rescatar hasta a 16 personas atrapadas en una zona de difícil acceso del tren, donde todo era "un amasijo de hierro". Permaneció en el lugar desde las 20,30 hasta las 3,00 horas, utilizando su quad y su coche para sacar a los afectados.

También ha estado el citado Julio Rodríguez, quien ha explicado a los periodistas que estaban cubriendo esta visita de los Reyes que su amigo Jose y él venían de pescar y fueron "de los primeros" en llegar al lugar del accidente, donde "intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse".

"Intentamos sacarlas como pudimos, hasta que luego ya llegaron todos los cuerpos de Policía, Bomberos", quienes, "más profesionalmente, se encargaron" de continuar con las labores de rescate, según ha continuado contando Julio Rodríguez, que ha señalado que lo hicieron su amigo y él fue "sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que se curaran y las atendieran".

Julio ha explicado que el Rey le "ha preguntado básicamente qué es lo que hicimos, y yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos hasta llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas".

"MI CUERPO SE CONVIRTIÓ EN OTRO Y SOLO PENSABA EN AYUDAR"

A la pregunta de qué le empujó "a echar una mano de esa manera", el joven ha indicado que su "cuerpo se convirtió en otro, y sólo pensaba en ayudar, sea como sea". "Hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas seis veces, y no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, sólo quería ayudar", ha relatado.

Ha explicado también que la Reina le ha dicho que es "bastante bonito" su comportamiento a su "corta edad", y "bastante duro ver a gente así, tan pequeña, hacer esas cosas". Y, por otro lado, ha contado que "de momento" puede "dormir más o menos bien", pero no sabe cómo seguirá "dentro de unos días" por las imágenes que vio, ya que "en mitad del camino te encontrabas a gente en tus pies que fallecía, o cuerpos que no estaban ni enteros".

Julio Rodríguez ha concluido valorando que entre su amigo Jose y el pudieron "ayudar a mucha gente" y "contactar con familiares" de estas personas para que "no se pusieran aún más nerviosos". "Todo lo que pudimos hacer, lo que está en nuestras manos, lo hicimos", ha resumido.

Posteriormente, los Reyes han podido acercarse a los trenes siniestrados, entre ellos, el Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, Madrid, en cuyo interior, y a través de algunas de sus ventanas rotas, se puede ver numeroso equipaje de los viajeros que iban en él.

Además, en el suelo se ven elementos como gasas médicas, y algunas maletas incluso en las propias vías alrededor del tren.

MORENO AGRADECE LA VISITA DE LOS REYES

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado la visita de los Reyes a Adamuz, y les ha dado "las gracias por haberse interesado desde el primer momento por los heridos y las personas afectadas por el accidente", según ha apuntado en un comentario publicado en su cuenta en la red social 'X'.

"Alienta y reconforta que el Jefe del Estado esté siempre al lado de la gente cuando la tragedia nos desgarra el corazón", ha añadido Juanma Moreno en dicho apunte en la antigua Twitter.