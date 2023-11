PSOE presenta alegaciones a las ordenanzas fiscales para "detener la subida de impuestos" en Granada

GRANADA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado este jueves una batería de alegaciones a las ordenanzas fiscales con el objetivo de "intentar detener la subida de impuestos" prevista para el próximo año, según ha señalado el portavoz del grupo, Paco Cuenca, a cuyo juicio estas ordenanzas "atentan contra el corazón económico de la ciudad con subidas medias de más de 700 euros para unos 2.000 afectados del comercio y otras actividades económicas".

Al respecto, ha incidido en que "las ordenanzas del PP no se justifican desde el punto de vista económico-financiero, no tienen en consideración el esfuerzo tributario que recae en la ciudadanía granadina, no favorecen la progresividad de los tributos municipales, no incorporan un régimen de exenciones y bonificaciones adecuado a la situación socioeconómica de la ciudadanía, especialmente entre los más desfavorecidos o colectivos como el de las mujeres maltratadas o familias con especiales dificultades, lo que redunda en una mayor carga tributaria injusta".

Para el socialista, "la propuesta del PP es un ataque directo al corazón económico de la ciudad y a nuestro PIB" y ha recordado que el comercio es el gran damnificado por la subida de impuestos de Carazo, dado que genera anualmente más del 29 por ciento de PIB de la capital y da empleo a 16.000 personas, por lo que desde el PSOE exigen a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), "que dé marcha atrás a esta medida tan agresiva para nuestra economía".

Cuenca ha precisado además que el objetivo de las alegaciones del PSOE es favorecer a los sectores productivos de la ciudad, a fin de fomentar la actividad económica y la creación de empleo, "especialmente los sectores tradicionales de nuestra economía, como son el comercio y la hostelería; así como los nuevos sectores de la economía circular, con la incorporación de conceptos como puede ser la sostenibilidad".

En este sentido, el documento busca "ampliar las bonificaciones para aquellos sectores sociales que más lo necesitan, incrementando la función redistributiva del sistema tributario municipal, para beneficiar a determinados colectivos como son los y las jóvenes, las familias con necesidades especiales, y las mujeres víctimas de violencia de género".

Las alegaciones del PSOE también apuestan por recuperar la exención de la Tasa de Licencia de Primera Actividad impulsada en el mandato anterior "que buscaba ayudar a aquellos que querían montar una empresa, ·exención que el PP ha fulminado".

Además, desde el PSOE se pide a Carazo que amplíe el plazo de bonificaciones "para aquellas empresas que apuesten por energías renovables y programas de movilidad sostenible para sus empleados, dado que se ha reducido a un solo año".

La propuesta del PSOE recoge también exenciones de la Tasa de Obras para Rehabilitación de Edificios Catalogados por particulares, o la exención de Pago de Zona ORA para vehículos eléctricos de residentes. Abogan por un recargo del 50 por ciento IBI para viviendas vacías de grandes tenedores, así como un recargo del 25 para viviendas dedicadas a fines turísticos.