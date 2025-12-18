PSOE-A: El Presupuesto 2026 "viene a fortalecer la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos"

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, este miércoles en declaraciones a los medios. (Foto de archivo). - PSOE-A

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha sostenido este jueves que el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 que ha aprobado el Pleno de la Cámara con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A "viene a fortalecer la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos" por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

Así lo ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento tras finalizar el debate del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026, en la que ha aprovechado también para realizar una "valoración de la legislatura" que concluye el año que viene, y que, para los socialistas, "se resume en tres palabras", que son las de "privatización, mentiras y corrupción", según ha concretado.

"Esas son las tres palabras que resumen este Presupuesto, esta legislatura y la política del Gobierno de Moreno", según ha incidido para apostillar que los de 2026 son unos Presupuestos que "han pasado prácticamente sin pena ni gloria" por el Parlamento, de modo que "no hay nada novedoso" en ellos ni "algún avance histórico para Andalucía".

"No hay nada destacable, solo palabras huecas, discursos vacíos", ha agregado la representante del PSOE-A, quien también ha lamentado "profundamente la falta de diálogo" del PP-A acerca de un Presupuesto que se basa en "una cuantía tan importante" de dinero --casi 51.600 millones de euros-- y que "debería beneficiar a los andaluces", quienes, sin embargo, "no son los protagonistas de estas cuentas públicas", según ha advertido.

En esa línea, ha señalado que estas cuentas "se han hecho a imagen y semejanza del presidente Moreno Bonilla", y ha criticado que el Gobierno del PP-A "no ha negociado absolutamente ninguna enmienda" con los socialistas, y los diputados 'populares' han votado en contra "de todas" las que han planteado "en materia sanitaria".

María Márquez ha opinado también que el Presupuesto de 2026 "desprecia de nuevo a las mujeres andaluzas que están luchando contra el cáncer y que se vieron afectadas por la crisis de los cribados", y ha criticado que "mientras el grito de Anabel --una de las afectadas por los fallos de dicho programa de detección precoz del cáncer de mama-- todavía se escucha en estas cuatro paredes del Parlamento", el presidente de la Junta "cantaba villancicos con los suyos" tras concluir el debate del Presupuesto, "faltándole el respeto a la mayoría de los andaluces", según ha afirmado.

Tras señalar que en el PSOE-A ya no esperan "nada de un gobierno que está agotado, que no tiene ningún proyecto ilusionante para Andalucía", y que dirige "un presidente que cada vez que habla sube el pan", la portavoz socialista ha sostenido que la legislatura está "absolutamente agotada" en Andalucía.