El PSOE-A prevé abordar el calendario de elección de candidatos para las municipales el 3 de julio en su Comité Director

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director reunido en Cádiz. (Foto de archivo). - NACHO FRADE/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A que lidera María Jesús Montero prevé reunir a su Comité Director --máximo órgano del partido entre congresos-- el próximo 3 de julio en Dos Hermanas (Sevilla), y abordar en esa cita el calendario que seguirá para conformar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

De esta manera, la reunión del Comité Director se celebrará una semana después de la cita del Comité Federal del PSOE --que a su vez es también el máximo órgano del partido a nivel nacional entre congresos-- convocada para este próximo sábado, 27 de junio, en Madrid.

En dicha cita, el PSOE tiene previsto aprobar un calendario de elecciones primarias de cara a dichos comicios de mayo de 2027 --que serán también autonómicos en la mayoría de comunidades, pero no en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Galicia-- en el que introducirán la novedad de que cada territorio podrá elegir celebrarlas en el próximo mes de julio, septiembre o noviembre.

Los socialistas tienen previsto someter a votación esta 'hoja de ruta' en dicha reunión del Comité Federal para activar así la maquinaria para afrontar el ciclo electoral del próximo año, según indicaron desde el partido la semana pasada.

Así, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó el pasado miércoles, 17 de junio, este calendario a los secretarios de Organización territoriales, que afecta a las federaciones autonómicas, a los municipios de más de 20.000 habitantes así como los cabildos, consells insulares y juntas generales de Euskadi.

Por primera vez, según destacaron desde el PSOE, constará de "tres ventanas voluntarias": julio, septiembre y noviembre, de manera que cada territorio pueda concurrir en la que prefiera.

La primera de ellas se abrirá el 29 de junio, solo dos días después del Comité Federal, y la votación se celebrará el 19 de julio. De este modo, entre el 29 de junio y el 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades autónomas concurren a esta primera opción.

Dado que la reunión del Comité Director que tiene previsto ratificar el calendario por el que se inclinará el PSOE-A para la conformación de sus candidaturas se celebrará el 3 de julio, como ha avanzado el diario 'ABC', se podría ya descartar que la federación andaluza vaya a optar por esa primera opción de calendario, toda vez que el plazo de presentación de candidaturas, de seguir esa ventana, comienza un día antes de esa cita, el 2 de julio.

De esta manera, fuentes del PSOE-A consultadas este martes por Europa Press han explicado que en la dirección de la federación andaluza se inclinan por la 'ventana' de septiembre para conformar sus candidaturas, si bien será el Comité Director, en dicha cita del 3 de julio, el que deberá ratificar o no esa opción.

Desde Ferraz indicaron la semana pasada que el calendario detallado de las votaciones de septiembre y noviembre lo aprobará la Comisión Ejecutiva Federal "a su debido tiempo".

En los municipios donde el PSOE tiene la alcaldía, solo se podrán celebrar primarias si lo solicita más de un 50% de los militantes y "con la autorización de la Comisión Federal de Listas".

En el caso de Andalucía, el PSOE-A gobierna en el mandato actual una única capital de provincia, que es Jaén, con Julio Millán al frente de la alcaldía, mientras que entre las ciudades más pobladas que son capitales gobierna Dos Hermanas, un tradicional bastión socialista que servirá precisamente de sede de la reunión del Comité Director previsto para el 3 de julio.

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, es además actualmente el secretario de Organización del PSOE-A, cargo al que accedió en el Congreso Regional que el partido celebró en Armilla (Granada) en febrero de 2025, y que sirvió para ratificar el liderazgo de María Jesús Montero al frente del partido como secretaria general en sustitución de Juan Espadas.

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, esta reunión del Comité Director será la primera que se celebra tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PSOE-A cosechó su peor resultado en número de escaños en una cita con las urnas de esas características, ya que tuvo que conformarse con 28 diputados en el Parlamento, dos menos de los 30 que consiguió en 2022 la candidatura que entonces lideró Juan Espadas, y que en aquel momento había constituido su cifra más baja de parlamentarios.

Desde la dirección de la federación socialista andaluza ya apuntaron tras dichos comicios que en la siguiente reunión que se celebrara de su Comité Director se analizaría el resultado de estas elecciones.

Para el 3 de julio, además, se sabrá si ya se ha celebrado un debate de investidura en el Parlamento andaluz después de que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, concluya la ronda de contactos con los portavoces de los cinco grupos que ha abierto este martes con el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha trasladado públicamente su deseo de que dicho pleno de investidura se celebre "cuanto antes".

Paralelamente, PP-A y Vox mantienen abierta una negociación para alcanzar un posible acuerdo de gobernabilidad en Andalucía que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, cree que tienen ya "sellado", según ha manifestado ella misma en una atención a medios tras reunirse con Jesús Aguirre en el Parlamento en el marco de esta ronda de consultas de cara a la propuesta de un candidato al debate de investidura que podría celebrarse en un breve plazo de tiempo.