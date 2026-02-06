El PSOE propone a la Diputación de Granada destinar los recursos necesarios para "reconstruir la provincia"

Visita del PSOE a Valderrubio para revisar los daños provocados por 'Leonardo' - PSOE

VALDERRUBIO (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha planteado al gobierno provincial, del PP, que destine todos los remanentes de tesorería derivados de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025 y realice las modificaciones de crédito que sean necesarias para "reconstruir la provincia tras los daños del temporal" y a atender todas las necesidades provocadas por el paso de la borrasca 'Leonardo'.

Todo ello con base a una estimación que le ha emplazado a hacer a la "mayor brevedad posible" de los daños sufridos en todos los municipios de la provincia, según ha puesto de manifiesto en una visita a Valderrubio y a Escóznar (Íllora).

Junto con los alcaldes de Valderrubio, Antonio García, y de Íllora, Antonio Salazar, a otros diputados provinciales y al secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha anunciado que su grupo presentará una moción con ese fin en el pleno de este mes y ha pedido que "se dé prioridad absoluta a esta circunstancia sobre otros objetivos menos perentorios, recurriendo incluso a la financiación ajena que resulte necesaria para tal objetivo".

"La Diputación tiene la obligación de estar a la altura de esta situación y, sin tener en cuenta matices políticos de ningún tipo, actuar de manera inmediata e incondicionada, comprometiendo todos los recursos que sean necesarios para la inmediata reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas", ha expuesto Gómez, según ha informado el PSOE en una nota de prensa tras la visita.

Según Gómez, "hay que pasar del cariño y del afecto a los recursos y a los hechos. Solo así podremos contribuir para salir, cuanto antes, de la situación de desesperación y zozobra que se vive en numerosos pueblos de Granada ante el panorama desolador que ha dejado el temporal".

Tras destacar el trabajo realizado en los últimos días por alcaldes y alcaldesas frente a los problemas en sus municipios, ha incidido en que estas borrascas "sin precedentes, han provocado daños importantes en infraestructuras básicas como equipamientos e instalaciones públicas, desperfectos en construcciones privadas, viviendas y negocios".

"La primera razón de ser de una Diputación es atender al territorio y socorrer a sus municipios ante situaciones tan urgentes como la que vivimos", ha apostillado.

Gómez ha insistido en que los remanentes que se van a liquidar ahora "deben dedicarse a reconstruir toda la provincia ante esta situación de emergencia, más aún ante la ausencia de deuda financiera. La Diputación tiene una gran capacidad económica y financiera para socorrer a las localidades que han sufrido daños".

Por su parte, el alcalde de Valderrubio, Antonio García, ha remarcado la necesidad de que su municipio "no vuelva a quedar incomunicado", como ocurrió días atrás. Para ello, ha considerado fundamental que la Diputación "asuma la titularidad del camino que conecta el pueblo con la autovía, así como con Escóznar".

Una demanda a la que se ha sumado el regidor de Íllora, Antonio Salazar, que ha indicado que los ayuntamientos ya realizaron el trámite administrativo para que la institución provincial matriculara esta vía. "Cada vez que tenemos un temporal así quedamos incomunicados y esta conexión es importante para las personas y a nivel empresarial".

Además, ambos representantes locales han aludido a otras necesidades como la actuación de Diputación en la carretera que une Valderrubio con Fuente Vaqueros, para evitar los cortes en esta vía cada vez que el río Cubillas se desborda. "Por ella pasan los autobuses de línea y está cortada desde hace varias semanas, salvo un par de días", ha dicho García.

Asimismo, Salazar ha reivindicado el "tan esperado" acceso de Íllora y Escóznar por la A-92, a través de La Viílla. "En Andalucía somos la única población con más de diez mil habitantes que no tenemos acceso a ningún tipo de vía principal, lo que permitiría el desarrollo económico del municipio. Esperamos que estas reivindicaciones no caigan en el olvido y se puedan llevar a cabo", ha concluido.