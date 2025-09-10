El PSOE propone un pacto de ciudad para la transición energética que prohíba las macroplantas fotovoltaicas

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha presentado este martes una propuesta de pacto por la ciudad para una transición energética justa e inclusiva, con el que pretende "proteger a la capital granadina de la instalación de macroplantas fotovoltaicas especulativas" con la prohibición de estas instalaciones.

Se trata de evitar la realización de proyectos como el del Fargue, y "garantizar que el despliegue de renovables se haga de forma sostenible, participativa y beneficiosa para la ciudadanía", según ha informado el PSOE en una nota de prensa este martes tras una comparecencia informativa de su portavoz municipal en Granada, Raquel Ruz, al respecto.

Ruz ha anunciado que el PSOE elevará al próximo pleno una moción que "reclama a la Junta de Andalucía una planificación territorial rigurosa y transparente, con participación vecinal, para evitar impactos irreversibles sobre el paisaje, la biodiversidad y el bienestar de los granadinos".

Ha hecho hincapié en que "no podemos permitir que el futuro energético de Granada quede en manos de grandes operadores que solo buscan beneficio económico. Apostamos por el autoconsumo, las comunidades energéticas y un modelo que genere empleo y oportunidades en nuestra ciudad".

El trabajo llevado a cabo de forma transversal por el grupo socialista desemboca en un documento que "incluye principios de justicia social, sostenibilidad ambiental, participación ciudadana y desarrollo local", explica Ruz.

"Compromete a las instituciones firmantes a rechazar macroinstalaciones sin evaluación ambiental exhaustiva; blindar Granada contra la especulación energética; impulsar modelos de autoconsumo y eficiencia energética, como ya propusimos los socialistas en el anterior mandato municipal".

"También exigir a la Junta de Andalucía que planifique y ordene el territorio de forma coherente ordenada y justa", ha informado el PSOE, que ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos, asociaciones vecinales y ciudadanía para que se sumen a este pacto, para que desde el diálogo y el consenso pueda "convertir a Granada en un referente de una transición energética justa, inclusiva y respetuosa con su territorio".

Sobre la macroplanta proyectada en El Fargue, Ruz ha dicho que "pone en riesgo cientos de olivos centenarios y el paisaje del valle del Darro" y ha acusado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, de "sumisión a la Junta y a las grandes compañías eléctricas" al "permitir que el proyecto siga adelante".

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DEL FARGUE

En un audio sobre este asunto remitido a los medios, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha explicado que su área ha recibido hace un par de semanas el nuevo proyecto de actuación de los promotores de la planta fotovoltaica del Fargue, estando "obligados" en el Ayuntamiento en esta fase a admitirlo a trámite, abriéndose periodo de exposición pública y de alegaciones.

Cualquier administración o persona "tendrá el plazo preceptivo por la ley" para presentar alegaciones, y al acabar el mismo, se analizarán, y el expediente se llevará a pleno municipal, donde se votará "si se acepta el proyecto de actuación", ha detallado Catalina, que ha defendido que el equipo de gobierno local "no tiene interés ninguno en que este tipo de actuaciones se implanten en el término municipal de Granada" pero ha de darle trámite "como a cualquier otro" en el marco del procedimiento preceptivo.