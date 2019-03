PSOE-A propone un "pacto global" sobre las listas "sin humillar a la mayoría de la militancia" de Andalucía

Publicado 05/03/2019 13:08:28 CET

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE andaluz ha expresado este martes su "voluntad total de acuerdo" sobre la composición de las listas para las elecciones generales del próximo 28 de abril a través un "pacto global" que tenga en cuenta la "voz de la militancia y de las estructuras provinciales" de la organización y no mediante "imposiciones a las bravas" que intenten "humillar lo que piensa la mayoría de la militancia" en Andalucía.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la dirección regional socialista ante el proceso de asambleas locales que se inicia esta tarde para la elaboración de las candidaturas del partido al Congreso de los Diputados y al Senado para los comicios del 28-A.

Las mismas fuentes han asegurado que desde el PSOE-A se está "abierto al diálogo y al acuerdo" para alcanzar un "acuerdo global" porque "es la mejor solución y lo que demanda la militancia socialista" y han querido dejar claro que "no está en cuestión" la presencia de ministros al frente de candidaturas porque es un asunto que "es así y sobre el que no hay más que hablar". No obstante, han alertado de que sí existen "efectos colaterales" que dificultan candidaturas de consenso como la "división" interna del sector 'sanchista' en varias provincias.

"Desde la dirección del PSOE-A en ningún caso se están planteando obstáculos a la presencia de ministros ni está existiendo falta de generosidad", han subrayado las mismas fuentes, que han criticado los intentos del 'sanchismo' por "copar al completo las listas sin dar voz a la militancia y a las estructuras provinciales", con una presencia "mucho mayor a su peso real" en la organización.

"DIVISIÓN INTERNA" ENTRE LOS 'SANCHISTAS'

Como prueba de ello citan el caso de la provincia de Sevilla, donde aseguran que los 'sanchistas' demandan ocupar "tres de los cuatro puestos de salida" en la candidatura al Congreso, o la división interna de este sector en provincias como Granada, Cádiz, Málaga o Almería, "con varias propuestas diferentes sin la menor coordinación".

"Desde el PSOE-A vamos a trabajar para que haya un acuerdo global que evite efectos colatorales pero tiene que existir voluntad de diálogo por ambas partes y no imposiciones a las bravas ni intentos de arrasar", han subrayado las mismas fuentes, que han rechazado que se intente "humillar lo que piensa la mayoría de la militancia de Andalucía".