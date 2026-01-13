El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Córdoba ponga en marcha un plan de impacto de la nueva comisaría del Arcángel

La edil del PSOE Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha anunciado este martes que su grupo llevará la próximo Pleno municipal una moción "para la elaboración y puesta en marcha de un plan de impacto de la nueva comisaría de la Policía Nacional en la barriada Arcángel-Arenal y en el resto de la ciudad".

Según ha informado el PSOE en una nota, la idea es que dicho plan se lleve a cabo "en colaboración con los representantes vecinales y los profesionales de la Policía Nacional que allí se van a establecer, dada la previsión de incremento de afluencia ciudadana ante la apertura del nuevo equipamiento".

En el PSOE creen necesario contar con dicho plan, "ya que la construcción" de la futura comisaría "va cumpliendo con los plazos previstos y a finales de este año 2026 estará funcionando a pleno rendimiento", asegurando Moya que será "la comisaría más grande y moderna de España, con una inversión de 25 millones de euros y que albergará a más de 600 funcionarios".

En su opinión, esta nueva comisaría de la Policía Nacional "será un importante aliciente para estos dos barrios, a los que aportará más seguridad y más actividad económica y de negocio para los establecimientos y comercios de la zona, pero también implicará un importante reto para la movilidad y el tráfico en la zona".

Por ello, "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de ofrecer las mejores soluciones urbanas para preparar el barrio ante la previsión de una mayor afluencia de trabajadores y usuarios, que vendrán atraídos por este nuevo equipamiento", sin olvidar el hecho de que "estos dos barrios ya se encuentran muy afectados de manera periódica por eventos como el fútbol y el mercadillo, y otros puntuales pero recurrentes, como la Feria y festivales de música que se realizan en el Recinto del Arenal".

La consecuencia es que "la zona ya padece de manera especial las aglomeraciones de tráfico y la carencia de estacionamientos, lo que de por sí ya requeriría una intervención municipal", y "a todo esto se suma la creación de la nueva comisaría, que va a suponer la revitalización de la zona de manera diaria, por lo que sería necesario el refuerzo de las líneas de autobuses, puesto que sólo llegan el 3 y el 14, además del aprovechamiento de los aparcamientos existentes y la creación de nuevas zonas, así como el estudio de la ordenación del tráfico en la zona para optimizar la movilidad en el barrio".

Moya ha recordado que el PSOE ya preguntó al gobierno municipal del PP sobre esta cuestión "y la respuesta fue que estaban a la espera de las propuestas vecinales", pero los socialistas entienden que "esta tarea no es responsabilidad de los vecinos, pues, una cosa es pedir su colaboración y tener en cuenta sus propuestas, y otra trasladar la responsabilidad del Ayuntamiento, que sí dispone del asesoramiento y la asistencia de los técnicos".

Por todo ello, Alicia Moya considera que es "obligación del gobierno municipal la preparación, con antelación suficiente, de un plan de impacto, para ponerlo en marcha desde el mismo momento que entre en funcionamiento la nueva comisaría".