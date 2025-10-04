PSOE-A rechaza la nueva ley de espacios productivos porque "fracasa en sus objetivos" y "debilita el tejido industrial"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 2 de septiembre, al entender que "fracasa en sus objetivos", además de que "debilita el tejido industrial y desprotege a trabajadores, pymes y municipios".

Así lo recoge el Grupo Socialista en la enmienda a la totalidad, consultada por Europa Press, presentada a dicho proyecto de ley que defenderá el próximo miércoles, 8 de octubre, en el Pleno del Parlamento, que acogerá el debate de totalidad de esta iniciativa legislativa que el mes pasado presentó el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la aprobó.

Para el PSOE-A, dicho proyecto de ley "carece de la visión transformadora que Andalucía necesita en materia industrial" y "se limita a regular aspectos burocráticos vinculados a polígonos industriales, obviando los grandes retos de la industria andaluza", como son "inversión en I+D+i, digitalización e industria 4.0, reducción de la precariedad laboral, transición energética justa y corrección de la desigualdad territorial".

"La norma propuesta se queda en un marco parcial y limitado, sin capacidad de impulsar un auténtico modelo industrial moderno y competitivo", sostiene el Grupo Socialista en su enmienda, en la que también critica que "la memoria económica resulta imprecisa, remitiendo la mayor parte de los programas e incentivos a futuros desarrollos reglamentarios, sin dotación presupuestaria concreta ni estimaciones plurianuales".

"En definitiva, se trata de una ley declarativa que no garantiza la ejecución de las medidas", según sentencia el Grupo Socialista, que añade que "así lo reflejan incluso los informes internos del expediente, que destacan la ausencia de valoración real de las cargas administrativas y la necesidad de fijar bases reguladoras futuras para concretar los incentivos, lo que supone la no garantía de ejecución ni seguridad para empresas, trabajadores o municipios".

Tras avisar además de que esta ley "corre el riesgo de quedar reducida a un catálogo de buenas intenciones, incapaz de desplegarse de forma homogénea en todo el territorio andaluz", el Grupo Socialista sostiene además en su enmienda que su articulado "no garantiza una participación efectiva y equilibrada de las organizaciones sindicales en la planificación, gestión y evaluación de los espacios productivos".

"Los sindicatos quedan reducidos a un papel secundario como 'colaboradores sociales', mientras que la CEA --Confederación de Empresarios de Andalucía-- asume un protagonismo central en el diseño e implementación de las medidas", según señala la enmienda socialista, que considera que "este desequilibrio desnaturaliza el propio espíritu" del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito por la Junta, los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la patronal andaluza en marzo de 2023, y "rompe con el principio de concertación equilibrada que ha caracterizado tradicionalmente las políticas de desarrollo industrial en Andalucía".

Asimismo, desde el PSOE-A sostienen que el proyecto de ley "tampoco reconoce adecuadamente el papel de las administraciones locales en la planificación y gestión de los espacios productivos", y "aunque se invoca la cooperación interadministrativa, la realidad es que los ayuntamientos carecen de participación decisoria y quedan relegados a un papel consultivo o meramente formal".

"Esta marginación resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que son los municipios quienes soportan el peso de los servicios públicos, infraestructuras y mantenimiento de los polígonos industriales", advierte la enmienda de totalidad, que también sostiene que "el texto excluye en la práctica a las pymes y micropymes, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y generan la mayor parte del empleo en nuestra comunidad".

"Esta marginación no solo es injusta, sino que también condena a la norma a la ineficacia, al ignorar a quienes constituyen la base real de la economía andaluza y los principales actores en la regeneración de los espacios productivos", se puede leer también en el texto de la enmienda a la totalidad, que igualmente señala que "la regulación de la figura del 'Espacio Industrial Protegido' resulta ambigua, sin concreción suficiente sobre competencias, procedimientos, efectos del silencio administrativo o garantías jurídicas, lo que abre la puerta a litigios futuros".

"ERRORES DE REDACCIÓN", ENTRE OTRAS "CARENCIAS" MÁS

El Grupo Socialista agrega en su crítica a esta iniciativa que el proyecto de ley "acumula errores de redacción, numeración incorrecta y remisiones equivocadas", unas "carencias" que "reflejan una elaboración apresurada y poco rigurosa, impropia de una norma de esta trascendencia", según opinan desde el PSOE-A, desde donde también advierten de que "no se incluyen metas verificables ni indicadores de cumplimiento en materia de creación de empleo, innovación, regeneración de espacios productivos o reducción de brechas territoriales y de género".

"En definitiva, el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía no cumple con los requisitos mínimos de calidad normativa, seguridad jurídica, financiación suficiente, igualdad efectiva, sostenibilidad ambiental ni concertación equilibrada que deben exigirse a una norma de esta naturaleza", resume el Grupo Socialista, que considera por ello "imprescindible su devolución al Consejo de Gobierno".

Se trata, agrega la enmienda, de que el Ejecutivo andaluz realice "una revisión profunda que permita presentar un nuevo texto normativo que incorpore compromisos financieros concretos y plurianuales, garantice la participación equilibrada de empresariado, sindicatos y entidades locales, refuerce la seguridad jurídica y el respeto a la autonomía municipal, establezca medidas obligatorias en igualdad y sostenibilidad, y fije objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación que aseguren el control democrático parlamentario".

"Solo así Andalucía podrá contar con una ley industrial moderna, justa y eficaz, capaz de impulsar el desarrollo económico, la creación de empleo de calidad y la cohesión territorial que demanda y merece nuestra ciudadanía", concluye la enmienda de totalidad que el PSOE-A defenderá el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento.