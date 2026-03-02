El PSOE rechaza "la pinza" al Gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, al que acusa de "despreciar la democracia"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la diputada socialista Rocío Moyano. - PSOE

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha rechazado que los grupos de la oposición en la Corporación provincial estén practicando "la pinza" al Gobierno del popular Salvador Fuentes, al que ha acusado de "despreciar la democracia e intentar imponer su criterio con autoritarismo a sabiendas de que posee la mayoría de diputados para ello".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en Fuente Palmera (Córdoba) y junto a la diputada provincial socialista Rocío Moyano, Morales ha reprochado el "empeño de Fuentes de gobernar como si tuviese mayoría absoluta cuando no es así", y ha puesto como "ejemplo el borrador de Presupuestos llevado por el PP a la comisión informativa que fue votado en contra por el resto de grupos políticos", lo que motivó que el PP "lo retirara del orden del día del Pleno".

El socialista ha indicado que "lo mismo ha sucedido con otros expedientes llevados por el PP a la comisión informativa retirados por la falta de apoyos, como por ejemplo con el incremento del precio de la depuración de aguas en algunos municipios que no fue dialogada previamente y a la que tuvo que dar marcha atrás".

"Con estos modos del PP es imposible acordar desplegar el Presupuesto por el territorio" cuando ya van "dos meses de 2026 sin unas cuentas aprobadas. Salvador Fuentes y su equipo tienen que sentarse a dialogar, a conceder, a concertar, porque así es la democracia, y al PP se le ha olvidado en Córdoba el concepto y funcionamiento de los principios democráticos", ha indicado.

En este punto, Morales ha rechazado la acusación de "la pinza al Gobierno provincial en connivencia con el resto de grupos", asegurando que "si el PP intenta imponer de modo autoritario un criterio y todos los grupos políticos le votan en contra, no hay pinza que valga, sino que las propuestas planteadas por el gobierno no convencen. Y eso ocurre, por ejemplo, con el Plan 'Diputación Invierte', en el que recorta 7,5 millones de euros a los municipios con respecto a 2025, y con otras partidas presupuestarias".

Para concluir y con el objetivo de "desbloquear la situación del Presupuesto", Morales ha conminado a Fuentes a "hacer caso de los valores de la democracia y sentarse a hablar para conceder a algún grupo aquello que es de interés para la provincia".