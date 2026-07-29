PSOE reclama incentivos fiscales para proteger a microempresas y espacios culturales en Granada

Los concejales socialistas de Granada Raquel Ruz y Juanjo Ibáñez. - PSOE

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno ordinario con el objetivo de "blindar y fortalecer" el tejido cultural independiente de la capital ante la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La propuesta plantea crear un marco de beneficios e incentivos fiscales para las microempresas, autónomos y espacios privados que generan y difunden contenidos culturales de vanguardia en la ciudad.

La portavoz del PSOE en el Consistorio granadino, Raquel Ruz, ha argumentado que una de las grandes riquezas de Granada reside en su tejido productivo cultural, compuesto por entre 1.600 y 1.800 pequeñas empresas y autónomos, lo que representa cerca del 60 por ciento de toda la provincia.

No obstante, Ruz ha alertado sobre la "debilidad financiera estructural" que sufren algunos de estos agentes privados, entre los que se contabilizan entre 30 y 40 espacios y salas de creación concentrados principalmente en los barrios históricos y el entorno de Camino de Ronda.

"Para llegar en las mejores condiciones a la Capitalidad 2031 no basta con tener un marco institucional articulado; es imprescindible fortalecer a las pequeñas empresas y autónomos que le van a dar contenido real al proyecto", ha aseverado la portavoz socialista, quien ha pedido al Ayuntamiento que active todas las herramientas de su competencia, "especialmente en materia de fiscalidad local", para garantizar el futuro de estas industrias creativas.

Por su parte, el concejal socialista Juanjo Ibáñez, ha explicado que la propuesta surge del diálogo directo con las salas expositivas y de la experiencia de la feria de arte contemporáneo Lateral.

Ibáñez ha detallado que la moción insta al equipo de gobierno a elaborar, en un plazo máximo de seis meses --e idealmente de cara al próximo proyecto de presupuestos municipales-, un informe técnico articulado junto al sector para estudiar qué impuestos y tasas municipales pueden bonificarse o flexibilizarse para estos espacios independientes.

Para acceder a estos incentivos, las salas y empresas deberán cumplir una serie de requisitos que, según Ibáñez, "ya cumplen de forma rigurosa", como mantener una programación abierta al público durante los 365 días del año, centrarse en las artes visuales y la creación contemporánea, y colaborar de forma efectiva con artistas emergentes y la comunidad universitaria.

"Las administraciones públicas no deben ser un problema para el emprendimiento cultural, sino su principal aliado. Estas salas independientes hacen ciudad, tejen redes internacionales con el nombre de Granada y son el escaparate de nuestros creadores", ha afirmado el edil socialista.