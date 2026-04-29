El PSOE reclama a la Junta que "deje de vender humo" y "desbloquee" el proyecto del Conservatorio de Danza en Jaén

José Manuel Higueras junto a la ubicación anunciada para el Conservatorio de Danza de Jaén - PSOE

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha reclamado a la Junta de Andalucía que "deje de vender humo" con el Conservatorio de Danza de la capital y "desbloquee" el proyecto.

Asimismo, ha instado a los responsables de la Junta a "aclarar" dónde están los cuatro millones de euros anunciados para su construcción, después de "años de promesas incumplidas, trámites pendientes y ausencia de avances reales en un proyecto largamente demandado por la ciudad".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha denunciado, con motivo del Día Internacional de la Danza, que la Junta de Andalucía "mantiene bloqueada" una infraestructura educativa y cultural "fundamental para la capital, para sus familias y para los jóvenes que quieren formarse en danza sin tener que marcharse fuera de la provincia".

Higueras ha realizado estas declaraciones en la calle Molino de la Condesa, junto al colegio Ruiz Jiménez, enclave donde el Gobierno andaluz anunció la construcción del futuro Conservatorio de Danza.

El portavoz socialista ha recordado que este es el lugar donde "se supone que la Junta de Andalucía dijo que quería hacer el Conservatorio de Danza", una promesa que, según ha denunciado, se realizó "en un solo gesto de publicidad y propaganda, sin haber movido ni un solo papel".

El portavoz socialista ha reclamado fechas concretas para la puesta en marcha real del proyecto. En este sentido, ha pedido a la Junta que aclare cuándo va a aprobar el plan de estudios del nuevo Conservatorio de Danza, cuándo va a iniciar su construcción y cuándo va a ejecutar la inversión anunciada para este centro.

En concreto, Higueras ha señalado que el PSOE pide a la Junta "fechas de la creación del plan de estudios del nuevo Conservatorio de Danza, fechas concretas de la construcción y también sobre los más de cuatro millones que dijeron que iban a destinar a este centro".

El portavoz socialista ha instado a la Junta a aprovechar el Día Internacional de la Danza para ofrecer "avances reales", en lugar de "seguir acumulando anuncios sin concreción administrativa".

El PSOE ha advertido de que el futuro Conservatorio de Danza no puede seguir siendo utilizado por la Junta como "un anuncio recurrente sin concreción" porque para que el proyecto avance, el Gobierno andaluz "debe aprobar la planificación académica necesaria, culminar los trámites administrativos pendientes y garantizar una dotación económica real para su construcción".

Los socialistas han recordado que el Ayuntamiento de Jaén ya ha cumplido con su parte mediante la cesión de los terrenos necesarios para la construcción del centro en el entorno del colegio Ruiz Jiménez. Sin embargo, según Higueras, la Junta todavía no ha recepcionado el espacio municipal para poner en marcha este proyecto.