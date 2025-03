PSOE-A reclamará a Junta en el Parlamento abordar que personas con enfermedades neuromusculares reciban fisioterapia

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A defenderá el miércoles en la comisión de Salud y Consumo del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno andaluz a abordar la inclusión de ls personas con enfermedades neuromusculares (ENM) en los tratamientos de fisioterapia del sistema público de salud.

En la iniciativa se pide que la Consejería de Salud y Consumo haga un estudio de la evidencia científica que pueda existir sobre la eficacia de los tratamientos fisioterápicos para la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados de ENM y que se apremie a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, para que ponga en marcha ese estudio cuanto antes y agilice el trabajo.

Se plantea que, en función de los resultados del estudio sobre eficacia de los tratamientos fisioterápicos en pacientes de ENM, se cree un grupo de trabajo que analice los resultados, valore y avale la inclusión en la cartera de servicios del sistema público de salud, de aquellos que resulten eficaces en la atención a personas afectadas por enfermedades raras.

Otra demanda a la Junta es que impulse la formación específica necesaria para fisioterapeutas del servicio público de salud en las enfermedades neuromusculares.

Según el PSOE-A, el hecho de que estas enfermedades no sean curables no debe significar que no puedan ser prevenidas y tratadas, ya que un tratamiento temprano, aplicado con regularidad y personalizado puede facilitar la limitación de las consecuencias vitales y funcionales de las ENM, y la fisioterapia es una de las herramientas útiles para conseguirlo.

Se añade que las intervenciones fisioterapéuticas van encaminadas a prevenir, corregir y aliviar la disfunción del movimiento de origen anatómico o fisiológico.

Según el PSOE-A, en la actualidad, el tratamiento de fisioterapia no se prescribe a través del sistema público de salud para las ENM, por lo que la carga económica de estos procedimientos individualizados y especializados, de las personas afectadas, "recae sobre unas familias muy mermadas económicamente, puesto que, por norma general, algún miembro de la unidad familiar debe abandonar su trabajo, y en la mayoría de los casos lo hace la madre, por lo que se convierte, además, en un problema de exclusión social, por motivo de género".