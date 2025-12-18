El PSOE señala que sigue a la espera de explicaciones del PP sobre la moción de censura en Pinos Puente (Granada) con IU

El ya exalcalde de Pinos Puente (Granada), el socialista Enrique Medina, recibe el apoyo de la portavoz del PSOE en la Diputación, Fátima Gómez, en presencia del diputado provincial socialista José María Villegas, al fondo en el centro en la imagen - Álex Cámara - Europa Press

PINOS PUENTE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE en la provincia de Granada, José Antonio Carranza, ha señalado que su formación sigue a la espera de explicaciones de la dirección provincial del PP sobre la moción de censura que ha dado este jueves la alcaldía de Pinos Puente, en el área metropolitana, a Iván Fernández, de IU, con el apoyo de las ediles populares, en sustitución del socialista Enrique Medina.

En declaraciones a los medios tras asistir al pleno extraordinario donde se ha debatido la moción de censura, Carranza ha resaltado que el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto y que "eso quiere decir que avala" esta iniciativa que ha calificado de "antinatura".

"Se unen la izquierda y la derecha para gestionar un municipio y desbancar al alcalde Enrique Medina y su equipo de gobierno socialista", ha señalado Carranza en relación al trabajo que se ha realizado "durante dos años por proyectos para el avance y el desarrollo del municipio de Pinos Puente".

Ha lamentado que no se conozca "el proyecto" en el consistorio de Pinos Puente de PP e IU, que había venido gobernando en bipartito con el PSOE desde la constitución de la corporación local tras las elecciones municipales de 2023, que ganaron los socialistas con mayoría simple.

"En este pleno, tanto IU como el PP sólo se han dedicado a lanzar excusas para avalar esta moción de censura", ha aseverado Carranza, quien ha lamentado que no se haya "escuchado nada nuevo para Pinos Puentes" y ha apuntado a "intereses ocultos" de ambas formaciones, que han contado también con "la colaboración del grupo independiente".

En concreto, la moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de los dos concejales de la coalición de izquierdas junto con los de las tres ediles de la Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente y las dos del PP, y en contra de los cinco representantes del PSOE y del concejal de Vox.

Por último, Carranza ha aseverado que el PSOE hará en esta nueva etapa "una oposición constructiva por el bien de los vecinos" estando "expectantes y vigilantes" sobre este pacto y la propia "gestión de gobierno" de IU y PP en el consistorio pinero.