El PSOE señala que la subida de las pensiones por el Gobierno de España beneficiará a 180.000 mayores en Córdoba

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha valorado este viernes, "muy positivamente, la decisión del Gobierno de España de subir las pensiones en 2026, una medida que mejorará de forma directa la situación de más de 180.000 personas mayores en la provincia".

Además, según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha destacado que "el Gobierno ha decidido reforzar especialmente las pensiones más bajas", pues "las pensiones mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán un 11,4%, lo que implica multiplicar por cuatro el incremento medio del IPC para ayudar a quienes tienen más dificultades para llegar a final de mes".

En Córdoba, según ha detallado Mayoral, "el impacto de esta medida será especialmente importante", dado que "más de 53.600 pensionistas de la provincia cobran actualmente pensiones mínimas, lo que supone casi uno de cada tres pensionistas. Para todas estas personas, la subida aprobada significará más ingresos y más tranquilidad y, en el caso de pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la subida que se experimentará ascenderá hasta los 1.800 euros anuales".

"En nuestra provincia hay miles de personas mayores que viven con pensiones muy ajustadas. Esta subida es una decisión clara del Gobierno de España para proteger y dar dignidad a quienes más lo necesitan", ha señalado Mayoral.

Las pensiones subirán de forma general el IPC, un 2,7%, "garantizando que no pierdan poder adquisitivo frente a la subida de los precios", de forma que, "en el caso de una pensión media de jubilación, esta revalorización supondrá unos 570 euros más al año".

El diputado socialista ha recordado que "la pensión media en la provincia ronda los 1.050 euros mensuales, una cifra inferior a la media nacional, lo que explica la importancia de priorizar las pensiones mínimas y no contributivas".

"Subir las pensiones no es un gesto, es justicia social. En Córdoba, más de 180.000 pensionistas van a notar esta medida, y eso marca la diferencia entre gobernar para la mayoría o mirar hacia otro lado", ha concluido Mayoral.