PSOE y sindicatos exigen a la Junta la paralización de la fusión laboral de los hospitales del Norte de Córdoba

Archivo - Isabel Ambrosio, en la sede provincial de su partido. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha exigido este martes al Gobierno andaluz del PP en la Junta de Andalucía "la paralización inmediata de la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo", ubicados en el norte de la provincia, después de que "las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del SAS han desmentido de forma rotunda las afirmaciones del PP sobre una supuesta aprobación unánime de esta medida", cuya aplicación han rechazado.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha criticado que la portavoz de Sanidad del PP en la Cámara autonómica, Beatriz Jurado, haya "faltado a la verdad de manera grave, al haber asegurado que dicha fusión fue aprobada por unanimidad, cuando no ha existido ni unanimidad ni aprobación alguna, ni en la Mesa Sectorial de Sanidad, ni en ningún otro órgano de negociación".

Ambrosio ha afirmado que el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo "sólo ha recibido recortes y desmantelamiento desde que gobierna Juanma Moreno, y la última ocurrencia del Gobierno andaluz del PP de fusionar laboralmente los dos hospitales" del Norte de Córdoba "cuenta con el rechazo unánime del personal sanitario, por mucho que Beatriz Jurado insista en que hay acuerdo".

A juicio de Ambrosio, la Junta de Andalucía "intenta imponer un modelo sanitario sin diálogo, sin negociación y contra el criterio unánime de los representantes de los trabajadores", advirtiendo que "esta fusión puede derivar en la pérdida progresiva de profesionales y servicios, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, agravando aún más la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública".

El PSOE de Córdoba considera "profundamente preocupante" que el Gobierno andaluz del PP "trate de presentar como consensuada una decisión que ha generado un rechazo sindical absoluto y que afecta directamente a la conciliación familiar, a la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y a la atención que recibe la ciudadanía en zonas rurales".

En este sentido, Isabel Ambrosio ha exigido a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "transparencia, rigor y respeto a la negociación colectiva", así como "la retirada inmediata de cualquier avance en este proceso", añadiendo que "la sanidad pública no se defiende con propaganda ni con medias verdades, se defiende escuchando a los profesionales y garantizando servicios públicos de calidad para todos, vivan donde vivan", ha concluido.

LOS SINDICATOS

Por su parte y a través de un comunicado conjunto, los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del SAS (Satse, CSIF, CCOO y UGT) han desmentido "las declaraciones realizadas por la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, en las que afirmaba que la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo fue aprobada por unanimidad en dicho órgano", ya que "esta afirmación no se ajusta a la realidad".

"En ningún momento --han asegurado los sindicatos-- la Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado, ni por unanimidad, ni por ningún otro procedimiento, la fusión laboral de ambos hospitales ni la creación de un ámbito territorial único a efectos de concursos de traslados, OPE o contratación".

De hecho, los sindicatos han manifestado su "rechazo frontal a esta propuesta, tal y como recoge el comunicado de la Junta de Personal del Área Sanitaria Norte de Córdoba, integrada por todas las organizaciones sindicales, que han expresado su más absoluto rechazo a esta medida".

Además, los sindicatos ha alertado que esta medida "introduce movilidad geográfica forzosa, supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación, dificulta la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas, y puede provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, con el consiguiente deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía".

En opinión de los sindicatos "resulta incoherente y profundamente preocupante que se intente presentar como acordada una medida que ha generado un rechazo sindical unánime en los órganos de representación de los trabajadores, y que además no ha sido objeto de negociación real".

Por todo ello, los sindicatos exigen a la Consejería de Sanidad y al Servicio Andaluz de Salud "la paralización inmediata de cualquier avance" en pos de dicha fusión, además de "transparencia y rigor en la información pública", y "respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos", reiterando las organizaciones sindicales su "compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad, con profesionales con derechos y con una atención sanitaria equitativa para toda la población del Norte de la provincia de Córdoba".