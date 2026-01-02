PSOE-A sopesa llevar al TC la Ley de Universidad si "exime de obligaciones" de transparencia a altos cargos de la Junta

El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha avisado este viernes de que "no descarta" recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la Ley Universitaria para Andalucía, que afronta actualmente la fase final de su tramitación en el Parlamento, si sale aprobada con "una enmienda intrusa que sólo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía".

Así lo ha indicado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha acusado al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, de impulsar "una reforma legislativa por la puerta falsa para que sus altos cargos no tengan que entregar la información que se les solicita para que se les pueda exigir sus obligaciones en términos de transparencia, y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos al acceso a la información pública que les interesa".

El representante del PSOE-A ha advertido así frente a una "enmienda vergonzosa" del PP-A en dicha ley de Universidad con la que "lo único que está queriendo tapar" el Gobierno de Moreno --a juicio de Mario Jiménez-- "son los desmanes, los chanchullos y las chapuzas administrativas" del propio Ejecutivo 'popular' "en su gestión diaria, especialmente en gestión sanitaria", según ha apostillado.

El representante socialista ha enmarcado dicha modificación de la Ley de Transparencia que incluiría la de Universidad en un contexto en el que "hay muchos medios de comunicación pidiendo información sobre la corrupción sanitaria", y "muchos ciudadanos afectados por la gestión negligente de la sanidad pidiendo información, y la respuesta del Gobierno es bloquear las sanciones", según ha criticado.

El diputado socialista ha indicado que Moreno "no quiere que cuando se le pregunte a la Consejería de Salud qué ocurrió con la gestión del cribado del cáncer de mama, tenga que responder el responsable político concreto para no incurrir en las sanciones y en los castigos que establecía la Ley" de Transparencia, de forma que desde el Gobierno del PP-A "van a cambiar la ley de un plumazo para que impunemente los responsables de la Consejería de Sanidad no tengan que explicarles a la sociedad andaluza qué ha ocurrido con la corrupción sanitaria y con la gestión negligente de los cribados del cáncer de mama".

En ese punto, el representante del PSOE-A ha advertido al Gobierno de Moreno que, "si lleva a término la aprobación de esa enmienda, abusando de su mayoría absoluta", los socialistas no se van a quedar "cruzados" de brazos y van a responder de manera "inmediata", de forma que no descartan "llevar la Ley (de Universidad) al Tribunal Constitucional, porque no es de recibo que se utilice una ley" con la que, además, "están que trinan los rectores andaluces por el destrozo y el proceso de privatización encubierta que se está produciendo en el sistema universitario andaluz", para "la impunidad de los altos cargos del PP en el Gobierno andaluz" a la hora de "dar cuenta de la información sensible a la que tienen derecho los medios de comunicación y toda la opinión pública andaluza".

Mario Jiménez ha remarcado que "hay sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional" en contra de "la utilización de este tipo de arbitrariedades legislativas".

CRÍTICA AL MENSAJE "ALMIBARADO" DE FIN DE AÑO DE MORENO

Por otro lado, el representante socialista ha criticado el mensaje de fin de año que el pasado miércoles, 31 de diciembre, pronunció Juanma Moreno desde Málaga, que ha descrito como "un publirreportaje" y un discurso "absolutamente alejado a la realidad, ampuloso, melifluo, lleno de vaguedades" y "almibarado, como es este presidente de la Junta de Andalucía", ha añadido.

Mario Jiménez ha sostenido que el discurso de Moreno "tenía que haber durado dos minutos" y haber servido para "pedir perdón por la negligencia criminal en la gestión de los cribados del cáncer de mama" de la sanidad andaluza, y en esa línea ha criticado que el mensaje del presidente no tuvo "nada de autocrítica", pese a haber "provocado la mayor crisis sanitaria de la historia de Andalucía y una de las más importantes de España".

"'ANNUS HORRIBILIS' DE LA SANIDAD ANDALUZA"

En esa línea, el portavoz socialista ha aseverado que el recién concluido 2025 será recordado como "el año de la gestión criminal del cribado del cáncer de mama" por parte de Juanma Moreno, de quien los socialistas esperaban "una disculpa" con las "víctimas" y "asunción de responsabilidades en primera persona", según ha agregado antes de sentenciar que "2025 ha sido el 'annus horribilis' de la sanidad en Andalucía" y ha estado "marcado por la corrupción sanitaria".

También ha estado "marcado por las privatizaciones" en el ámbito sanitario y "por las listas de espera más grandes de España", según ha seguido denunciando Mario Jiménez, quien, de igual modo, ha aseverado que el 2025 ha sido "el año de la corrupción del PP en Andalucía", con "tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud, incluido la actual --Valle García-- imputados por la gestión que han hecho al frente de la salud" en la comunidad autónoma, y también el de "la corrupción del PP de Almería".

De igual modo, ha apuntado que 2025 ha sido "el año del ridículo de un presidente bocazas" como, en su opinión, es Juanma Moreno, al haber atribuido a "un ciberataque" el origen del gran apagón eléctrico que se vivió en España el 28 de abril del año pasado "con tal de buscar protagonismo", según ha criticado el representante socialista.

EL AÑO DEL "DESENMASCARAMIENTO" DE MORENO: "NI EMPÁTICO NI BUEN GESTOR"

Finalmente, Mario Jiménez ha descrito el 2025 como "el año del desenmascaramiento" de Juanma Moreno, del que, según ha agregado, se ha visto que no es "ni moderado, ni empático, ni buen gestor", y que "ha destrozado los servicios públicos con una gestión negligente", que "ha demostrado una escasísima, por no decir nula, empatía con las personas que sufren las consecuencias de una catástrofe natural" como el temporal registrado el pasado fin de semana con tres fallecidos entre Málaga y Granada, y que "ha demostrado que le han importado muy poco las mujeres víctimas del cribado del cáncer de mama", según ha abundado antes de concluir además denunciando que a Moreno "los más débiles le importan muy poco", porque "sólo le importa él mismo".