El PSOE tacha de "temeridad económica" el contrato de Epremasa en la planta de Montalbán (Córdoba)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha lamentado este martes la "falta de transparencia" de la Corporación provincial, así como "el riesgo para los bolsillos de los cordobeses y la presión injustificada sobre los ayuntamientos y la ciudadanía ante el contrato de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) en la nueva planta de biometanización de Montalbán", que ha calificado de "temeridad económica".

Según informa el PSOE en una nota, Morales ha detallado que "se trata del contrato más importante de la historia de esta empresa provincial, con un valor estimado de 229,1 millones de euros, que hipotecará las cuentas públicas y el recibo de la basura de los cordobeses durante los próximos 26 años, y cuyo pliego tiene 'grietas'", en palabras de Morales, ya que "el equilibrio financiero de la concesión depende exclusivamente de que se alcancen las 25.000 toneladas al año de orgánica".

Si no se cumplen estos objetivos, ha asegurado Morales, "el contrato tendría una 'trampa' de costes tanto por falta de reciclaje --si en vez de llegar a las 25.000 toneladas previstas (cuyo coste sería de 29 euros por tonelada), se quedan en 5.000 toneladas, el coste para Epremasa subiría a los 216 euros por tonelada--, y la consiguiente subida de las tasas de basura a los ciudadanos para compensar ese incremento".

Así las cosas, el socialista ha exigido que este contrato "se explique cara a cara a los alcaldes de la provincia" porque "no se puede firmar un compromiso de 26 años sin que los máximos responsables de los ayuntamientos conozcan los riesgos financieros que están asumiendo".

En este sentido, ha afirmado que esta concesión "sólo es rentable si el sistema es perfecto y se alcanzan las 25.000 toneladas por año, con un precio a 29 euro/t", pero ha agregado que "el propio estudio de viabilidad reconoce que no se espera alcanzar el nivel estable de residuos hasta pasada una década, lo que significa que en los diez primeros años Epremasa estaría pagando facturas infladas para compensar los ingresos del concesionario".

Morales, que ha criticado que el Gobierno del PP "solo dé dos días a la oposición para valorar el sentido de su voto en el consejo de administración de Epremasa tras nueve meses de procedimiento administrativo", ha anunciado que el Grupo Socialista "no va a ser cómplice de un contrato que traslada el riesgo operativo de una concesionaria a las arcas de los ayuntamientos".

"Exigimos que se detenga esta carrera hacia adelante, se convoque a los alcaldes y se aclare qué ocurrirá con la tasa de basura si los objetivos de reciclaje, como tememos, no se alcanzan en los plazos previstos: Epremasa no puede ser el cajero automático que cubra los fallos de un modelo económico que beneficia a lo privado a costa de lo público", ha concluido.