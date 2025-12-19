El PSOE de Torredonjimeno (Jaén) denuncia el uso de un complejo deportivo municipal, pese a que "estaba en obras"

Manuel Anguita (i), junto a otros responsables socialistas, muestra la queja. - PSOE DE JAÉN

TORREDONJIMENO (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Torredonjimeno (Jaén) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la utilización de un complejo deportivo público municipal que "estaba en obras". Como consecuencia del acondicionamiento para su uso, "sufrió desperfectos" y todo ello, además, "sin que se conozca si hay contrato que lo justifique" por parte del Ayuntamiento.

"Estamos hablando del posible aprovechamiento de unos espacios públicos sin contrato, mientras se llevaban a cabo unas obras que no estaban finalizadas, que podían haber generado situaciones de inseguridad y que, por tanto, podría haber puesto al Ayuntamiento en una situación muy difícil", ha afirmado en una nota el portavoz socialista, Manuel Anguita.

Tras precisar que la queja se ha presentado ante los defensores del pueblo español y andaluz, ha explicado que lo ocurrido se remonta al pasado mes de agosto, cuando el Consistorio adjudicó por 155.000 euros la sustitución del césped artificial en el complejo deportivo Loma de los Santos.

Las obras se iniciaron a mediados de septiembre con un plazo de ejecución de un mes. Sin embargo, dos semanas después, "el Ayuntamiento autoriza un evento deportivo en este espacio para el 28 de septiembre, denominado Circuito Entre Olivos Hybrid Race Loma de los Santos".

Anguita ha afirmado que hubo centenares de participantes que realizaron pruebas deportivas con aparatos instalados en un espacio que "todavía estaba en obras y, por tanto, sin haberse recepcionado".

Ha añadido que "se desconoce si existía solicitud, autorización, informe de Deportes, de Policía Local, de Urbanismo o de Secretaría para la celebración de este evento", ya que el Ayuntamiento a día de la presentación de esta queja, "no ha facilitado esta información a pesar de habérsele requerido por escrito en sede electrónica".

El portavoz socialista ha advertido, igualmente, que durante el proceso de montaje del propio evento "se produjeron daños en el césped que se estaba instalando en el complejo polideportivo".

Se da la circunstancia de que los jóvenes del municipio que juegan el campeonato provincial de fútbol y clubes que utilizan normalmente estas instalaciones, "tuvieron que trasladarse a otros municipios" para jugar sus partidos y realizar sus entrenamientos. "Mientras que una empresa privada sí pudo hacer uso de las instalaciones y obtener rédito económico por ello", ha concluido.