El PSOE traza en 2026 una hoja de ruta en Granada basada en los barrios, la vivienda y los derechos sociales

La secretaria general del PSOE en Granada capital, Raquel Ruz, interviene ante los medios en presencia de dirigentes y militantes de la formación - PSOE

GRANADA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Granada capital, Raquel Ruz, ha protagonizado este martes un desayuno informativo con motivo del inicio de 2026, un "año decisivo" para esta ciudad andaluza en la que su formación se centrará en una hoja de ruta con los barrios como protagonistas y la vivienda y los derechos sociales como ejes fundamentales frente al "autobombo" que ha achacado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP.

Ruz ha presentado una alternativa de gobierno basada en la "proximidad real" frente a una alcaldesa que ha insistido en que "vive para el escaparate y de espaldas a la realidad de los vecinos", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa tras la comparecencia informativa.

Para la secretaria general del PSOE de la capital granadina, el diagnóstico de este mandato pasa por "una desconexión absoluta entre el Ayuntamiento y los problemas reales de la ciudadanía". Por ello, Ruz ha desgranado la hoja de ruta del PSOE para 2026, cimentada en tres pilares: "La gestión frente a la propaganda, los barrios frente a los despachos y los derechos sociales frente a la especulación"

Ruz ha criticado al PP que el suelo público se utilice para que "unos pocos hagan negocio". "No queremos que la alcaldesa gestione para los promotores vendiendo VPO a 300.000 euros; queremos alquileres y pisos asequibles que permitan una vida digna" ha afirmado.

En esta línea, ha explicado la propuesta socialista para los terrenos de la Azulejera y ha exigido que los solares públicos en los barrios se destinen a solucionar el problema habitacional, no a la especulación. Asimismo, ha lamentado que el Ayuntamiento siga pagando la "factura de la vergüenza" del urbanismo del PP, citando la reciente sentencia del Serrallo que ha incidido en que "costará a las arcas municipales cerca de un millón de euros entre principal e intereses". El Consistorio anunció este pasado lunes recurso contra la condena tras las críticas de Ruz al respecto.

"Mientras Carazo se sube el presupuesto para autobombo, hay más de 300 personas durmiendo en la calle y la suciedad se acumula en los distritos", ha proseguido Ruz. El PSOE ha anunciado una fiscalización de la nueva contrata de limpieza para asegurar que no sea solo "un cambio de uniformes", sino que "la dignidad llegue a las calles de los distritos", actualmente tratados según el grupo municipal socialista, del que la secretaria general es portavoz, como "barrios de segunda".

Sobre movilidad, Ruz ha calificado de "absurda" la Zona de Bajas Emisiones sin una mejora paralela del transporte público, cuyo contrato lleva "dos años en un cajón". También ha criticado "el voto en contra de Carazo" a las ampliaciones del metro por la cornisa sur y hacia Santa Fe y el aeropuerto, en término de Chauchina, también el cinturón metropolitano.

La dirigente socialista ha aludido por otro lado al "mito de la gestión económica del PP", incidiendo en que "la solvencia actual se debe a que el PSOE redujo la deuda a la mitad en el mandato anterior y a las inyecciones extraordinarias del Gobierno de España (más de 20 millones el año pasado y casi seis este año)".

"SUMISIÓN" DEL AYUNTAMIENTO A LA JUNTA

Ruz ha cargado contra la "sumisión" que ha atribuido a la alcaldesa en relación con el presidente de la Junta, Juanma Moreno: "No le exige nada. Ni inversiones en sanidad, ni infraestructuras, ni que acepte los 4.800 millones del Gobierno central que podrían reducir las listas de espera en dependencia". Ha resaltado en este capítulo que "el colapso en la dependencia y la falta de personal municipal" está provocando que "nuestros mayores mueran esperando la ayuda".

Finalmente, Ruz ha reivindicado proyectos actuales de fondos europeos son fruto de la gestión del anterior equipo de gobierno socialista. Al respecto, ha propuesto "que el nuevo parque inundable, que hoy es una realidad gracias al anterior alcalde, se llame Parque Paco Cuenca".