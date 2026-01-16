PSOE-A urge a Aguirre "explicaciones" por el presunto "desvío" de millones a la sanidad privada cuando era consejero

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, en rueda de prensa en Córdoba. - PSOE-A

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este viernes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), a "dar explicaciones" por el presunto "desvío" de millones de euros de la sanidad pública a la privada en su etapa como consejero de Salud del Gobierno andaluz.

Así lo ha reclamado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en Córdoba después de que, según ha lamentado, dicha provincia se haya "incorporado a la geografía de la corrupción del PP en materia sanitaria" en Andalucía.

El parlamentario socialista ha aludido así a la apertura de diligencias previas, por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid, en concreto entre los años 2020 y 2021, a raíz de una querella presentada por el PSOE contra la entonces responsable de dicha plataforma y directora del hospital, la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

Mario Jiménez ha puesto de relieve que Jesús Aguirre era consejero de Salud en esa etapa que se investiga, por lo que "tiene que dar explicaciones de lo que ha pasado" en tanto que "máximo responsable" de la sanidad andaluza en aquellos años de pandemia.

Tras ello, ha anunciado que desde el Grupo Socialista van a "estudiar los mecanismos" a su alcance "en el Reglamento del Parlamento" para que Aguirre "explique en sede parlamentaria qué ocurrió con la gestión sanitaria en Córdoba, que ha podido significar el desvío de más de 117 millones de euros de la sanidad pública, entre los años 2020 y 2021, de manera irregular, si no ilegal, a la sanidad privada" en Andalucía, ha advertido.

El representante del PSOE-A ha subrayado además que el servicio público de salud está "destrozado" en la provincia cordobesa, con una situación "verdaderamente preocupante" de sus listas de espera, con "falta de inversión en infraestructuras, falta de contratación de los servicios médicos indispensables", y "una gestión de la atención primaria imposible".

Jiménez ha criticado además que las consultas de urgencia han estado "cerradas por las tardes" en la provincia de Córdoba "durante la Navidad" pasada, "en el peor pico de alta frecuentación" en la atención primaria "provocada por las enfermedades respiratorias", y ha advertido de que, como consecuencia, se ha vivido "una situación desastrosa en las urgencias hospitalarias", con "esperas de hasta 48 horas para tener cama", o "personas de 80, de 90 años, tiradas por los pasillos" de los hospitales.

"CORRUPCIÓN SANITARIA"

Jiménez ha sostenido que eso "pasa en Córdoba, como en toda Andalucía", porque "no se puede ser más desastroso en la gestión sanitaria, más incompetente" como, en su opinión, es el Gobierno del PP-A, y en segundo lugar porque desde el Ejecutivo de Juanma Moreno "están gestionando la sanidad con una intención clarísima de activar privatizaciones que esconden corrupción sanitaria".

Al hilo, ha denunciado que, desde que Moreno es presidente de la Junta, "son más de 5.500 millones de euros los que se le han hurtado a la sanidad pública para destinarla a la privada, a contratos irregulares, ilegales", para "engordar y enriquecer a los 'amiguetes' del PP, a las grandes compañías sanitarias que se llevan la salud de los andaluces monetizados en cientos de millones de euros que no debían haber salido de los fondos públicos de la sanidad, y que han terminado en los bolsillos indecentes de las grandes corporaciones sanitarias que no consideran a los andaluces pacientes, sino clientes a los que se les hurta cada día su derecho a la salud", ha agregado.

El representante del PSOE-A ha incidido en subrayar que todo ello "se ha hecho de manera absolutamente irregular, con el establecimiento a partir del año 2020, y con la excusa de la crisis del Covid, de un sistema urdido, diseñado para delinquir, para llevarse de los fondos públicos recursos a la sanidad privada mediante el establecimiento de un procedimiento de contratación con fraccionamiento artificial de contratos para eludir los controles legales, utilizando de manera generalizada e indebidamente los contratos menores, abusando del procedimiento de contratación de emergencia, más allá de lo que era estrictamente necesario durante la pandemia".

De esta manera, según ha criticado, la Junta estuvo "contratando por el procedimiento de emergencia hasta el 2024, cuando la pandemia había terminado hacia ya muchos años, y, por supuesto, vulnerando los principios de publicidad, de concurrencia y de transparencia en la gestión del gasto público, con el único objetivo de que solo unos cuantos privilegiados, 'amiguetes' de Moreno Bonilla y del PP, accedieran a esos contratos", ha abundado.

Mario Jiménez también se ha referido al caso del cribado del cáncer de mama en Andalucía que "ha implicado a miles de mujeres en toda" la comunidad, y que ha sido consecuencia de "la gestión absolutamente negligente y criminal" del Gobierno del PP-A, y que se enmarca en el "proceso de privatización corrupta" que dicho ejecutivo "ha puesto en marcha en toda Andalucía", según ha remarcado.

El representante socialista ha subrayado que, por el caso de supuestas irregularidades en contratos del SAS, "están imputados en estos momentos los tres últimos gerentes" de dicho servicio --la actual, Valle García, y los dos anteriores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas--, y el próximo martes comparecerá ante los juzgados la exconsejera y exviceconsejera de Salud y actual titular de Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, según ha recordado.

Mario Jiménez ha subrayado que la actual directora gerente del SAS está "imputada en los juzgados de Sevilla por la gestión fraudulenta de más de 2.000 millones de euros de fondos sanitarios sobre los que los juzgados tienen serias sospechas de que se han podido gestionar presuntamente de manera malversadora, negligente, con una clara actitud prevaricadora y buscando beneficiar a unos cuantos".

Al hilo de las diligencias previas abiertas en un juzgado cordobés, ha insistido en señalar que el PP de Córdoba "tiene que dar explicaciones inmediatamente" sobre "dónde han ido esos 117 millones de euros que se están investigando, cómo se adjudicó ese dinero y a quién benefició" ese montante "gestionado de manera irregular por parte de dirigentes" 'populares' "al frente de la sanidad en esta provincia y del Servicio Andaluz de Salud", ha abundado.

Mario Jiménez ha concluido aseverando que "la corrupción sanitaria trae desmontaje del servicio público de sanidad" y "sufrimiento a las personas que necesitan de un servicio andaluz de salud que les atienda en su enfermedad y a los que nadie atiende", y por eso desde el PSOE-A reclaman "explicaciones inmediatas al PP" de la provincia de Córdoba, según ha remachado el parlamentario.